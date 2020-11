Im Halbfinale treffen die Netzhoppers am 9. oder 10. Dezember auf den Sieger der an diesem Donnerstag stattfindenden Partie zwischen Volleys Herrsching und Grizzlys Giesen.

Überraschung im Viertelfinale des Volleyball-Pokals: Die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen haben am Mittwochabend Titelverteidiger BR Volleys aus dem Wettbewerb geworfen. Im Berlin-Brandenburg-Duell siegten die Netzhoppers nach Rückstand noch mit 3:2 (22:25, 23:25, 26:24, 25:18, 15:13). Die Berliner konnten dabei einen 2:0-Vorsprung und zwei Matchbälle im dritten Satz nicht zum Sieg nutzen.

Schon im ersten Satz bekamen die Berliner nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Punkte-Vorsprung (12:7) Probleme. Durch einen Block ihres Zuspielers Byron Keturakis lag der Gegner bei der zweiten technischen Auszeit 16:15 vorne. Erst durch ein Break des stark auftrumpfenden Benjamin Patch zum 20:19 wechselte die Führung wieder zugunsten des Favoriten. Patch verwandelte schließlich auch den zweiten Satzball. Aber die Gäste bewiesen Moral. Als die Volleys bei einer 2:0-Satzführung im dritten Durchgang durch einen Block von Anton Brehme vermeintlich vorentscheidend 23:20 in Führung gingen, schlugen die Brandenburger zurück. Sie wehrten zwei Matchbälle ab und verkürzten auf 1:2 nach Sätzen.

Die nicht überzeugende Vorstellung der BR Volleys erreichte ihren Tiefpunkt im vierten Abschnitt, dokumentiert durch einen 13:20-Zwischenstand. Den Schwung nahmen die Netzhoppers mit in den Tiebreak. Kein einziges Mal schafften es die Volleys in diesem Entscheidungssatz, in Führung zu gehen.