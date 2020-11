Vor dem Start in den "Corona-Weltcup" muss Olympiasiegerin Mariama Jamanka überraschend um ihren Platz im deutschen Bobteam kämpfen. Beim Weltcup-Auftakt im lettischen Sigulda steht die Berlinerin unter besonderer Beobachtung. Von Philipp Büchner

Sie wirkt unzufrieden, beunruhigt, es scheint so gar nichts zu passen. Kein Wunder, wenn man als Olympiasiegerin und Ex-Weltmeisterin plötzlich um den Platz im deutschen Zweierbob kämpfen muss ... ach so ... daran liegt es überhaupt nicht. Denn kaum hat Mariama Jamanka Bild und Ton des Videoanrufs ins lettische Sigulda perfekt eingerichtet, wirkt sie zufrieden.

Ein einnehmendes Lächeln, ihr Markenzeichen, ist sofort wieder da. Die Berlinerin sitzt nun locker auf ihrem Hotelzimmer und spricht entspannt über den harten Konkurrenzkampf unter den Frauen im deutschen Bob-Team: "Da es letztes Jahr bei uns vier abwechselnd starke Teams im Weltcup gab und meine Saison auch nicht so gut lief mit Platz vier bei der WM, haben sie halt gesagt, wir setzen keinen und so mussten wir uns alle qualifizieren. Daher war es bei uns vom ersten Wochenende an", Jamanka macht eine Pause und lächelt dann wieder, "spannend."