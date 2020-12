Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat am Sonntag eine deutliche Niederlage kassiert.



Vor dem letzten Auftritt des Jahres auswärts in Hoffenheim hatten die Potsdamerinnen auf Platz 3 spekuliert, dem Champions-League-Qualifikationsplatz. Dafür hätten die Turbinen (4. Platz) gegen die punktgleichen Gastgeberinnen (3. Platz) hoch gewinnen müssen und im Nachholspiel gegen Werder Bremen (31. Januar 2021) mindestens einen Punkt holen müssen. Co-Trainer Dirk Heinrichs gab nach dem letzten Auswärtserfolg gegen Essen die Marschrichtung vor: "Wir müssen hoch konzentriert und diszipliniert in dieses Spiel gehen, um ihre starke Offensive zu stören und um selbst effektive Nadelstiche zu setzen."

Doch daraus wurde nichts. Nach 42 Minuten lagen die Brandenburgerinnen am Sonntag bereits 0:3 zurück und bekamen die Doppeltorschützin Nicole Bella gar nicht in den Griff. Die österreichische Stürmerin brachte die Gastgeberinnen bereits in der 18. Spielminute in Führung. Nach dem Seitenwechsel stabiliserte sich zwar das Team von Chef-Trainer Sofian Chahed, konnte jedoch den vierten und fünften Gegentreffer kurz vor dem Abpfiff nicht verhindern. Damit bleibt Turbine Potsdam mit der 0:5-Niederlage gegen Hoffenheim auf dem vierten Tabellenplatz hinter den internationalen Plätzen.