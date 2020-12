SC Potsdam verliert deutlich in Dresden

0:3 in der Volleyball-Bundesliga

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam mussten zum Rückrundenstart in der Bundesliga eine deutliche Niederlage einstecken. In Dresden verloren die Potsdamerinnen glatt mit 0:3-Sätzen. Es ist das dritte verlorene Spiel in Folge.