Alba Berlin hat sein letztes Euroleague-Spiel des Jahres verloren: Gegen Zalgiris Kaunas gabs am Dienstagabend in der zuschauerlosen Arena am Ostbahnhof ein 71:74. Es war eine unnötige Niederlage, weil die Berliner bemerkenswert kämpften, aber in der zweiten Hälfte zuviele falsche Entscheidungen trafen. Trainiert wurden die Berliner dabei vom Assistenzcoach Israel Gonzalez, der Chef Aito erholt sich zuhause von seiner Coronainfektion. Es gehe dem 74 Jahre alten Trainer "den Umständen entsprechend gut", richtete der Klub aus, er habe bisher keine Symptome gezeigt.

Alba kam zunächst mal nicht ins Flitzen. Der Serienmeister aus Litauen, trainiert von dem Österreicher und ehemaligen Bundesliga-Co-Trainer Martin Schiller, verteidigte hart und raubte den Berlinern ihr Tempo. Zalgiris passte den Ball geduldig, was Berlins Kraftaufwand enorm vergrößerte. Der 2,13 Meter lange, aber sehr bewegliche Joffrey Lauvergne aalte sich effektiv unter dem Korb hindurch. Luke Sikma konterte konzentriert. Nun dichtete die Berliner Mannschaft ebenfalls gut ab. Ein Spektakel wars dementsprechend nicht, was man in den Angriffen zu sehen bekam. Viele Ballverluste, wenige Punkte – von außen traf keiner, es versuchte auch kaum jemand: Nach gut sieben Minuten stand es erst 8:7. Doch weil sich beide Teams nach den Feiertagen so tüchtig reinhängten, wurde es trotzdem nicht langweilig. Nach dem ersten Viertel führte Alba mit 14:12.