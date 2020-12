Die Basketballer von Alba Berlin haben am Sonntagabend einen wichtigen Heimsieg einfahren können. Gegen Brose Bamberg gewann der deutsche Meister mit 82:70 und bleibt damit in der Spitzengruppe der Liga. Beste Werfer bei den Albatrossen waren Peyton Siva mit 22 und Johannes Thiemann mit 18 Punkten.

Vor leeren Rängen fehlten den Berlinern Leistungsträger wie Simone Fontecchio, Marcus Eriksson und Ben Lammers. Im sechsten Spiel in 13 Tagen kam Alba erst Mitte des ersten Viertels so richtig in Fahrt, als die Mannschaft von Trainer Aito Garcia sich mit einem 10:0-Lauf erstmalig absetzen konnte (16:6).

Die Bamberger blieben engagiert und zwangen die Hausherren zu Ballverlusten und Fehlwürfen. Alba wirkte phasenweise müde, war jedoch zur Stelle, immer wenn die Gäste näherkamen. Trotz eines komfortablen 14-Punkte-Vorsprungs im dritten Viertel (54:40), kam Bamberg sieben Minuten vor Schluss nochmal ran und glich sogar aus (62:62). Wieder war Alba zur Stelle und antwortete mit einem 12:0-Lauf. Am Ende ließ Alba nichts mehr anbrennen und rettete die Führung ins Ziel.