In einem umkämpften Spiel hat Alba Berlin gegen bis dato noch ungeschlagene Ulmer mit 93:83 gewonnen. Zwar waren die Hauptstädter in der Bundesliga-Partie am Samstagabend über weite Strecken die bessere Mannschaft, doch Ulm ließ sich nicht abschütteln. Am Ende siegte Alba zum sechsten Mal in dieser Saison bei einer Niederlage. Durch den Heimsieg bleibt Alba am noch unbesiegten Liga-Spitzenreiter Bayern München dran.