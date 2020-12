Drei Mal in Folge hatte Alba Berlin zuletzt in der Euroleague gewonnen - in Athen endete diese Serie nun jedoch mit einer deutlichen Klatsche: Die Basketballer von Alba Berlin unterlagen nach einem Einbruch im letzten Viertel am Donnerstagabend Gastgeber Penathinaikos mit 69:92 (32:39). Die Albatrosse bleiben damit in der Königsklasse nach nun sechs Siegen und acht Niederlagen im unteren Mittelfeld der Tabelle. Kapitän Niels Giffey war mit 13 Punkten bester Werfer bei den Berlinern.