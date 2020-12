Nachholspiel in der EuroLeague

Alba Berlin hat das Nachholspiel der EuroLeague am Dienstagabend gegen Armani Mailand mit 55:75(22:42) verloren. Damit haben die Berliner nach zehn Spielen erst drei Siege in der Tasche.



Das Team von Coach Aito Garcia Reneses belegt jetzt den vorletzten Platz in der EuroLeague und kann nach dem Erfolg gegen Moskau nicht nachlegen. Maodo Lo und Peyton Siva gehörten mit jeweils elf Treffern zu Albas besten Schützen.