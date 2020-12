Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der Euroleague den dritten Sieg in Serie gefeiert. Bei Roter Stern Belgrad setzten sich die Hauptstädter mit einem starken Finish 90:84 (34:37) nach Verlängerung durch und holten damit im 13. Spiel den sechsten Erfolg. Beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Sasa Obradovic auf der gegnerischen Trainerbank war Maodo Lo mit 21 Punkten bester Scorer für Alba.

Nach einem guten Start in die Partie lag Alba über weite Strecken in Rückstand. Insbesondere offensiv gelang den nach wie vor verletzungsgeplagten Berlinern in ihrem fünften Spiel in zehn Tagen zunächst zu wenig.

Erst Mitte des Schlussabschnitts schafften es die Gäste, angeführt von Peyton Siva (19 Punkte), ihre ungewohnte Schwäche von jenseits der Dreipunktlinie abzulegen und das Spiel so wieder spannend zu gestalten. Luke Sikma verwandelte 1,3 Sekunden vor dem Ende des letzten Viertels zwei Freiwürfe zum 76:76-Ausgleich - und erzwang so eine fünfminütige Verlängerung.

In dieser hatten die Berliner dann offensiv wie defensiv ihre beste Phase. Dank deutlich verbesserter Wurfquoten und erhöhter Intensität in der Verteidigung zogen sie immer weiter davon. Mit 14:8 gewann Alba schließlich die Verlängerung und somit auch das Spiel. Der Sieg war für das Team um Kapitän Niels Giffey der fünfte aus den vergangenen sieben Euroleague-Spielen.