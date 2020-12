Am Freitagabend um 20:30 Uhr steigt das Hauptstadtderby in der Fußball-Bundesliga. Die Vorfreude ist auch bei unseren Experten des Podcasts "Hauptstadtderby" riesig. Axel Kruse und Christian Beeck blicken für rbb|24 voraus.

So ein Stadtderby in der Bundesliga gehört zu den Highlights eines jeden Fußball-Fans - und auch die beiden Teams Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin können es kaum erwarten, dass am Freitag um 20:30 Uhr der Anpfiff im Olympiastadion ertönt. Wegen der Kontaktbeschränkungen sind keine Zuschauer beim Auftakt des zehnten Spieltages erlaubt - das war auch beim vorigen Aufeinandertreffen Ende Mai der Fall.

In der Bundesliga standen sich beide Hauptstadtvereine bisher zwei Mal gegenüber. In der vergangenen Saison gewann Union sein Heimspiel in Köpenick 1:0 - die Herthaner ihr Heimspiel 4:0. Bei den vier Duellen in der 2. Bundesliga stehen zwei Unentschieden zu Buche und jeweils ein Auswärtssieg beider Mannschaften. Aber wie geht das Derby dieses Mal aus und wer entscheidet das Duell? Das beantworten unsere Experten aus dem Podcast "Hauptstadtderby" - Christian Beeck und Axel Kruse.