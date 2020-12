rbb|24: Herr Rudolph, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) richtet zum 1. Januar in Trägerschaft des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland (LSVD) eine Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein. Sie werden der Ansprechpartner sein. Wie sind Sie zu dieser Stelle gekommen, wie sah die Kontaktaufnahme des DFB aus?

Das ist richtig. Vielleicht braucht es das manchmal auch. Es war im Interesse von Fritz Keller, er hat in letzter Zeit die Notwendigkeit für eine derartige Stelle gesehen. Außerdem gab es einen gewissen Druck von der Community unter anderem mit Faninitiativen, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren. Es wurde schon lange gefordert, dass der DFB aktiv wird und die Basis unterstützt.

Wenn man sich mit dem Lesben- und Schwulenverband und mit Homophobie im Fußball in Berlin und Brandenburg beschäftigt, trifft man schnell auf Ihren Namen. Können Sie vielleicht trotzdem noch einmal erklären, was Sie in den letzten Jahren in der Region in die Richtung gemacht haben?

In den letzten zehn Jahren war ich bei LSVD Berlin-Brandenburg tätig und habe die Kooperation mit dem Berliner Fußballverband aufgebaut, die wir seitdem sehr erfolgreich vorangebracht haben. Wir konnten viele Impulse aus der Region - gerade aus dem Amateurbereich - auf die Bundesebene weitergeben. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir es geschafft haben, eine Regelung für trans*, inter* und diverse Personen zu schaffen, sodass diese diskriminierungsfrei am Fußball teilnehmen können. Das waren Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Diese Arbeit wollen wir jetzt auf der Bundeseben weiterführen. Der DFB hat 21 Landesverbände und sieben Millionen Mitglieder - da haben wir einiges zu tun.