Der Sieg bedeutet zugleich eine gelungene Generalprobe für die Spiele in der Gruppenphase der Champions League. Dort treffen die BR Volleys ab Dienstag an drei Abenden nacheinander auf Volley Ljubljana, Zenit Kasan und Jastrzebski Wegiel.

Die BR Volleys stehen wieder an der Tabellenspitze der Volleyball-Bundesliga. Bei der SVG Lüneburg behauptete sich die Mannschaft von Trainer Cedric Enard am Samstag dank einer souveränen Vorstellung mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:19). Aus ihren acht Liga-Spielen haben die Volleys damit 18 von 24 möglichen Punkten geholt.

In Lüneburg dominierten die hochkonzentriert auftretenden BR Volleys von Anfang an. Das Angriffsspiel verlief durch die Rückkehr des von einer Bauchmuskelzerrung genesenen Timothee Carle wesentlich variabler als zuvor. Obendrein hatten die Gäste im Aufschlag deutliche Vorteile.



In Satz zwei und drei kamen die Lüneburger etwas besser ins Spiel. Sie führten nach einem Annahme-Patzer von Julian Zenger nach einem Aufschlag von Hannes Gerken im dritten Durchgang sogar mal 9:7. Doch die BR Volleys schlugen konsequent zurück und lagen bei der zweiten Technischen Auszeit schon wieder 16:11 vorne.



Starzuspieler Sergej Grankin kam bei den Berlinern nach auskuriertem Muskelfaserriss in der Wade nur zu einem Kurzeinsatz. Ihn vertrat Pierre Pujol. Der Franzose überzeugte erneut mit einer souveränen Vorstellung.