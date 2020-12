Auswärtsspiel am Sonntag

Die Berlin Volleys treten am Sonntag in Düren zu ihrem letzten Bundesligaspiel des Jahres an. Manager Kaweh Niroomand bezeichnete die anstehende Partie als "große Herausforderung".

Trainer Cedric Enard ließ sein Team an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag zum Training antreten. Das Ziel: die Gastgeber vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen. Dazu müssten die Berliner als derzeitiger Dritter zumindest 3:2 gewinnen. Im Hinspiel zum Saisonauftakt Mitte Oktober hatten sie Düren noch klar 3:0 bezwungen.

Auch die Dürener gehen nach den Worten ihres Trainers Rafal Marczkiewicz "mit großem Respekt" an die Aufgabe gegen Berlin heran.