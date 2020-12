Im dritten Hauptrundenspiel in der Champions League der Wasserballer hat Spandau 04 die dritte Schlappe hinnehmen müssen. Nach den beiden vorausgegangenen Niederlagen gegen Jug Dubrovnik (7:13) und Olympiacos Piräus (9:13) in Gruppe A unterlagen die Berliner auch gegen Pro Recco aus Italien. Am Mittwochabend setzte es in Ostia bei Rom gegen den achtmaligen Gewinner von Meistercup und Champions League ein deftiges 6:19 (0:4, 3:5 - 0:5, 3:5).