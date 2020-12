Drittes Saisonrennen, dritter Podestplatz: Die Berliner Bob-Pilotin Mariama Jamanka ist am Sonntag in Innsbruck-Igls auf dem dritten Rang gelandet. Die 30-Jährige verteidigte damit mit ihrer Anschieberin Leonie Fiebig ihre Gesamtführung. Beim Weltcup-Auftakt vor zwei Wochen im lettischen Sigulda war Jamanka auf Platz eins und zwei gefahren.

Vor Jamanka landeten zwei weitere deutsche Zweierbobs: Es gewann Laura Nolte mit ihrer Potsdamer Anschieberin Deborah Levi. Für sie war es der zweite Saisonerfolg. Mit 0,30 Sekunden Vorsprung verwies das Duo die Teamkolleginnen Kim Kalicki/Ann-Christin Strack auf Rang zwei. Der Rückstand von Jamanka auf die Siegerinnen betrug 0,45 Sekunden.

Am Tag zuvor hatte die Berliner Olympiasiegerin eine unglückliche Premiere im Monobob erlebt. Sie wurde in der Einzel-Disziplin, die auch 2022 bei den Olympischen Spielen in Peking auf dem Programm stehen wird, achte bei insgesamt neun Starterinnen. "Fahrerisch war das sehr schlecht", sagte sie: "Ich bin noch dabei, mich an das Gerät zu gewöhnen, das wird noch eine Weile dauern. Hier habe ich ein bisschen was gelernt und hake das Rennen ansonsten ab."