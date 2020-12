Axel Schulz : Ich muss sagen, dass der Kampf gegen Foreman - der auch 25 Jahre her ist - präsenter ist. Darauf werde ich sehr häufig angesprochen. Bei Botha ist das nicht so. Aber das ist damals natürlich eine riesige Chance gewesen, Weltmeister zu werden: der zweite Weltmeister nach Max Schmeling aus Deutschland. Es tut immer noch ein bisschen weh, denn da war ich eng dran.

rbb|24: Herr Schulz, vor 25 Jahren hingen bei Ihrem WM-Kampf in Stuttgart gegen Francois Botha 18 Millionen Zuschauer an den Fernsehbildschirmen. Wie präsent ist denn dieser Kampf bei Ihnen noch?

Ich habe es gar nicht so gespürt, weil ich als erster aus dem Ring raus war. Ich war natürlich wahnsinnig enttäuscht und habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass da ganz viel in den Ring geflogen ist. Ob es Stühle, Sektflaschen oder Biergläser waren - das ging natürlich gar nicht. Eines habe ich durch den Kampf aber erreicht: Nicht nur die höchste Quote bei Boxkämpfen, sondern auch, dass seitdem Flaschen und Gläser bei öffentlichen Veranstaltungen verboten sind.

Nach dem Urteil gab es ja noch einige Vorfälle, die man beim Boxen auch nicht so oft sieht. Haben Sie das selbst noch so richtig wahrgenommen oder verdrängt?

Wie sehr haben Sie das Botha übel genommen, dass er gedopt hatte?

Das ist aus der Welt geräumt. Ich habe zwar immer noch ein bisschen damit zu tun, aber er kam mal bei mir zu Hause vorbei: Er hat mir den Gürtel gebracht. Was nicht so toll war, weil es ja nicht meiner ist und ich ihn mir nicht verdient habe. Vor etwa drei Jahren hatten wir dann ein tolles Treffen in Kapstadt. Da haben wir uns bei Bier und Zigarre so richtig kennengelernt. Wir haben uns also ausgesprochen.