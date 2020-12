Bild: imago images / Bernd König

Volleyballer Sebastian Kühner - Routinier auf Abruf

04.12.20 | 11:58 Uhr

Nach dem sechsten Meistertitel mit den BR Volleys hat Sebastian Kühner vor über einem Jahr seine Sportler-Karriere beendet. Doch die anhaltende Verletzungsmisere seines Heimatvereins holt ihn aufs Parkett zurück. Von Friedrich Rößler

Als wäre er nie weg gewesen - so wirkt das Training der BR Volleys mit ihrem zurückgekehrten Anführer Sebastian Kühner. Ein Lächeln hier, ein Mannschaftskreis dort. Der 33-jährige Berliner hatte anderthalb Jahre keinen Volleyball mehr in der Hand gehabt - besuchte seine BR Volleys als Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle, aber Lust aufs Spielen hatte er nicht. "Das ist eine lustige und neue Herausforderung für mich, die ersten Trainingseinheiten waren ein bisschen schwer, aber jetzt ist langsam der Rhythmus wieder da", erzählt der 2,03-Meter-Mann.

Vita Sebastian Kühner imago images / Bernd König - geboren am 15. März 1987 in Ost-Berlin - Größe 2,03m - Position Zuspiel - bis 2006 SCC Berlin - 2006-2007 VC Olympia Berlin - 2007-2008 SV Bayer Wuppertal - 2008-2010 evivo Düren - 2010-2012 Chemie Volley Mitteldeutschland - 2012-2019 BR Volleys

Sechs Meistertitel, zwei Pokalsiege in sieben Jahren

Mit den Verletzungen der beiden Top-Spieler Sergej Rankin und Pierre Pujol fehlte dem Berliner Serien-Meister plötzlich ein erfahrener Zuspieler - der Kontakt zu Kühner war zugleich trotz dessen Karriereende nie richtig abgerissen. "Als die Anfrage kam, musste ich kurz mit meiner Familie klären, ob das zeitlich passt", erinnert sich der ausgebildete Sport- und Fitnesskaufmann. Körperlich fühlte er sich in der Lage, zu helfen. Und es fragte ja nicht irgendein Verein an, sondern seine Volleys. Sieben erfolgreiche Jahre erlebte der gebürtige Ost-Berliner mit den BR Volleys, er gewann sechs Meistertitel und zwei Pokale mit ihnen.



Nun beginnt sein Tag um 7:30 Uhr und endet erst spät, wenn er bei seiner Familie den Feierabend genießen kann. Seine Frau hole jetzt die Tochter von der Kita ab, wenn Kühner von der Arbeit zum Training fährt. "Es ist ja zeitlich begrenzt, da ist das völlig in Ordnung.", sagt der zurückgeholte Zuspieler.

"Basti ist im Moment unser Joker"

Beim letzten Heimsieg gegen Frankfurt wurde Sebastian Kühner eingewechselt, da sich Pierre Puyol im Spiel erneut verletzte, und blieb auf dem Feld. Sein Trainer Cédric Énard zählt auf ihn, auch wenn er seinem Lieblingsspieler nur eine Reservistenrolle zusichern kann. "Basti ist im Moment unser Joker." Am Samstag gegen SVG Lüneburg (19 Uhr) wird Kühner wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen, da die Volleys vorraussichtlich mit der gesamten Kaderstärke antreten können. Lediglich hinter dem Einsatz von Pierre Pujol stehen leichte Fragezeichen. Doch im Zweifelsfall stünde Sebastian Kühner bereit. Es sei genau diese Denkweise von Kühner, die Énard so schätze an ihm. "Ich mag diesen Typen einfach. Er ist in der Lage, in jeder Situation zu helfen."

