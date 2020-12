1,5 Millionen pro Jahr mehr für den Sport in Brandenburg

Brandenburg hat die Mittel für die Sportförderung dauerhaft erhöht - und zudem die Corona-Sofortmaßnahmen für Vereine verlängert. Das beschloss der Landtag am Donnerstag in Potsdam. Die jährliche Förderung für den Sport wird um 1,5 Millionen auf 20,5 Millionen Euro steigen.

Vom April in den August

Der Landessportbund will die zusätzlichen Gelder mehrheitlich direkt an seine Vereine und Verbände weitergeben, teilte der LSB mit [lsb-brandenburg.de]. Unter anderem soll es eine größere Unterstützung der hauptamtlichen Trainer im Kinder- und Jugendsport geben.

LSB-Präsident Wolfgang Neubert bezeichnete die neuen finanziellen Mittel als "ein starkes Signal der Politik für den Brandenburger Sport, auf das viele Sportlerinnen und Sportler gewartet haben". Den Abgeordneten sowie der Landesregierung gebühre "ein großes Dankeschön".

Sportvereine, die aufgrund der Corona-Pandemie in existenzielle Not geraten sind, können auch im kommenden Jahr Unterstützung beantragen. Fördermittel, die coronabedingt in diesem Jahr nicht abgerufen werden konnten, werden ins Jahr 2021 übertragen.