In einem Kreuzberger Hinterhof in Berlin zeigt Mikel Rosemann von den "Flying Steps", was er draufhat: akkurate Sixsteps auf dem Boden, eine Drehung um die eigene Körperachse und plötzlich sieht es so aus, als würde er zum Abheben ansetzen. Seine Beine wirbeln durch die Luft, wie die Flügel einer Windmühle - fehlt nur noch, dass er wirklich anfängt zu fliegen. Angesprochen auf die olympische Premiere 2024 in Frankreich gerät der Tänzer und Choreograph ins Schwärmen: "Wie das schon klingt, die oder der gewinnt die Goldmedaille, das ist schon ein Highlight." Der Berliner B-Boy, so nennen sich Breakdancer, fiebere den Spielen jetzt schon entgegen.

In Pandemiezeiten finden Kurse und Trainingseinheiten online statt. In normalen Zeiten üben mehr als 2.000 B-Girls und B-Boys in der "Flying Steps Academy" ihre Moves. In den 1980er Jahren erlebten Deutschland und die Welt die erste Breakdance-Welle, nachdem die beiden amerikanischen Filme "Flashdance" und "Beat Street" weltweit in den Kinos liefen. Die Gründerzeit von Breakdance liegt zusammen mit der Geburt der Hip-Hop-Kultur in den späten 1960er, frühen 1970er Jahren in New York. Um der Gewalt und den Straßengangs in den Armenvierteln zu entfliehen, trafen sich viele Jugendlichen in leerstehenden Häusern und machten einfach Party.