2018 und 2019 war Schindler bei der Weltmeisterschaft im Darts, die traditionell in London stattfindet, dabei. In diesem Jahr scheiterte der 24-jährige – wenn auch nur denkbar knapp.

Auf der Darts-Bühne heißt Schindler 'The Wall'. Seinen Spitznamen hat er in Anlehnung an seine Herkunft gewählt: "Meine Eltern haben in der DDR gelebt. Und wegen dieser Ostbeziehung entstand einfach die Deutsche Mauer als Metapher für den Namen." Er kommt aus dem beschaulichen Strausberg in Brandenburg

Von Strausberg aus reist der aktuell drittbeste deutsche Dartsspieler quer über den Kontinent, um seinem Ziel näher zu kommen. Er möchte die Nummer 1 der Welt werden. "Bis man da ganz oben landet, ist der Weg super weit. Das ist bockschwer. Es ist ein Ziel, was aktuell in sehr weiter Ferne liegt." Wie man dieses Ziel erreicht, wisse er nicht, sagt Schindler, man müsse einmal die Nummer 1 gewesen sein, um zu wissen, wie es funktioniert.