Eisbären verlieren in Wolfsburg

Die Eisbären Berlin haben am zweiten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die erste Saisonniederlage kassiert. Am Dienstagabend verloren die Hauptstädter bei den Grizzlys Wolfsburg mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Die Berliner mussten sich am Ende trotz eines starken DEL-Debüts von Torhüter Tobias Ancicka mit einem Punkt begnügen, weil sie ihre zahlreichen Torchancen nicht nutzen konnten.