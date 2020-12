Berlin wird auch im kommenden Jahr wieder Austragungsort der "Finals". Die zweite Auflage der Veranstaltungsserie soll vom 3. bis 6. Juni 2021 an drei Standorten stattfinden. Austragungsorte wird neben Berlin noch die Region Rhein-Ruhr sein, die deutschen Meisterschaften der Leichtathletik werden zum selben Zeitpunkt in Braunschweig steigen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Insgesamt werden Titel in bis zu 20 Sportarten vergeben. In Berlin werden an verschiedenen Orten der Stadt Wettbewerbe stattfinden. Die Wettkämpfe der Schwimmer, Para-Schwimmer und Wasserspringer werden beispielsweise in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark ausgetragen.