Verteidiger Constantin Braun wird für die am 17. Dezember startende Eishockey-Saison von den Eisbären an Liga-Konkurrent Krefeld ausgeliehen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt.

Der 32-Jährige äußerte Unzufriedenheit über seinen derzeitigen Stand bei dem Berliner Bundesligisten. "Meine Rolle innerhalb des Teams entspricht diese Saison leider nicht der, die ich mir vorstelle. Da ich den Anspruch habe, eine tragende Rolle innerhalb der Mannschaft zu übernehmen, habe ich Stéphane Richer und Peter John Lee gebeten, mich für diese Saison an die Krefeld Pinguine zu verleihen", wird Braun zitiert.