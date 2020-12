Die Eisbären Berlin haben sich erneut in der Offensive verstärkt: Der 24-jährige Angreifer Giovanni Fiore wechselt in die Hauptstadt und unterzeichnet einen Einjahresvertrag. Das gab der Verein am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt [eisbaeren.de]. Zuletzt spielte der Flügelstürmer bei den Ontario Reign in der American Hockey League (AHL). In dieser gelangen Fiore in den vergangenen drei Spielzeiten in 134 Spielen 52 Punkte (32 Tore und 20 Assists).