Kurz vor dem geplanten Saisonstart vermelden die Eisbären Berlin einen Transfer für die Offensive. Der US-Amerikaner Matt White wechselt vom lettischen Top-Club Dynamo Riga nach Berlin. "Matt White ist ein top Offensivspieler, der sehr gut in unseren Kader passen wird. Er kennt die Liga schon aus seiner Zeit in Augsburg und hat dort gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht", erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer am Donnerstagnachmittag.