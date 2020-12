Sie wolle momentan über weitere Details ihres Entschlusses nicht sprechen, sagte Wolf der Deutschen Presse-Agentur. An Wertschätzung habe es ihr nicht gefehlt.



Die fünfmalige Sprintweltmeisterin hatte erst am 24. September das Amt in der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft angetreten. "Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir Präsident Matthias Große und die anderen Vorstandsmitglieder entgegengebracht haben. Ich wünsche dem Verband, den Athletinnen und Athleten alles Gute, sportliche Erfolge und Medaillen für die Olympischen Spiele in Peking", teilte Wolf dem Verband mit.