Den Auftritt des 1. FC Union Berlin am Freitagabend im Stadion An der Alten Försterei gegen die Borussia aus Dortmund zeigt neben dem Streamingsdienst "DAZN" auch das ZDF live. Als letztes Freitagsspiel des Jahres ist es so in der laufenden und auch in der kommenden nationalen Medienrechte-Periode vorgesehen.

Zum Auftakt des 13. Spieltages kommentiert Bela Rethy ab 20:30 Uhr das Spiel im ZDF. Wie bei jedem Bundesliga-Spiel am Freitag üblich, ist die Partie auch live in Auszügen im Inforadio zu hören. Ab 19:45 Uhr begrüßt Thomas Kroh zu den Sportschleifen bis 22:39 Uhr.