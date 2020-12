Turbine Potsdam muss in der Frauenfußball-Bundesliga für längere Zeit auf Vanessa Fischer verzichten. Wie der Tabellenvierte am Donnerstag mitteilte, fällt die Stamm-Torfrau aufgrund einer Schulter-Operation bis auf Weiteres aus und kann so auch am Sonntag (14 Uhr) im Spitzenspiel beim Dritten TSG Hoffenheim nicht zwischen den Pfosten stehen.