Der 1. FC Union Berlin hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torhüter Lennart Moser verlängert. Das gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt. Gleichzeitig vermeldeten die Köpenicker, dass der Keeper ab Jahresbeginn für den Rest der Saison an den SK Austria Klagenfurt ausgeliehen werde.

"Union ist mein Verein und ich fühle mich hier absolut wohl. Wir haben ein tolles Torwartteam, in dem ich mich jeden Tag weiterentwickeln kann. Für mich war es ein logischer Schritt, meinen Vertrag bei Union zu verlängern, denn mein Ziel ist es, hier im Tor zu stehen", wurde Moser zitiert. "Gemeinsam mit den Verantwortlichen haben wir die nächsten Schritte abgestimmt, die dabei helfen können, meine Entwicklung weiter voranzutreiben. Ich hoffe, in Klagenfurt so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln", so der 21-Jährige.