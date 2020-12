Der Schweizer Urs Fischer wird auch in der kommenden Saison Trainer des 1. FC Union Berlin bleiben. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, wurden die zum Saisonende auslaufenden Verträge mit dem Coach und seinem Co-Trainer Markus Hoffmann verlängert. Über die Laufzeit der neuen Verträge machte der Verein keine Angaben.

"Die Entscheidung, Urs Fischer zu verpflichten, hat sich für den 1. FC Union Berlin als goldrichtig erwiesen. Gemeinsam mit seinem Trainerteam trägt er entscheidend dazu bei, unseren Verein in der Bundesliga zu etablieren und unsere Mannschaft weiterzuentwickeln", kommentierte Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin, die Vertragsverlängerung. "Wir schätzen Urs Fischer als Menschen, der wunderbar zu Union passt und als hervorragenden Trainer, mit dem wir gerne länger zusammenarbeiten möchten", so Zingler weiter.

"In den letzten Jahren haben wir hier sehr schöne Dinge zusammen erlebt und Erfolge zusammen gefeiert", sagte Urs Fischer. "Ich habe mich bei Union von Anfang an wohlgefühlt und tue das bis heute. Die tägliche Arbeit auf dem Platz, gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Team macht unglaublich viel Spaß, die gesamte Atmosphäre im Verein ermöglicht ein ruhiges und konzentriertes Arbeiten. Ich freue mich darauf, diese Arbeit noch länger hier fortzusetzen", so der Coach.

Urs Fischer wechselte im Sommer 2018 nach Köpenick und führte Union in seiner ersten Saison über die Relegationsspiele erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga. In der Premieren-Saison im Oberhaus gelang den Eisernen mit Platz elf der Klassenerhalt. In der laufenden Saison sammelte Union bereits 16 Spiele in zehn Punkten und steht aktuell auf Platz sechs.