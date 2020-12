Die Liste der Ausfälle ist lang beim 1. FC Union. Andrich (Rotsperre), Kruse (Muskelbündelriss), Pohjanpalo (Knochenfraktur im Sprunggelenk), Schlotterbeck (Oberschenkelblessur) und Ujah (Arthroskopie im Knie) fehlen definitiv. Dazu sind Verteidiger Hübner (Adduktoren) und Angreifer Ingvartsen, nach seiner Oberkörperverletzung aus dem Bayern-Spiel, fraglich. "Der Kader ist im Moment dünn", sagt Trainer Fischer und schließt dennoch eine Rotation in der englischen Woche aus. "Wenn ich so an Mannschaften denke, die bislang nur englische Wochen hatten, dann glaube ich schon, dass du eine englische Woche auch mal ohne Rotation überstehst." Fischers Gegenüber, Pellegrino Matarazzo, kann beim VfB Stuttgart hingegen aus dem Vollen schöpfen.

Nennen Sie zwei Mannschaften, die Sie in der ersten Tabellenhälfte nicht erwartet hätten! Die Antwort lautet: 1. FC Union und Aufsteiger VfB Stuttgart. Beide Teams haben bereits starke 17 Punkte gesammelt und sind die Überraschungsmannschaften der Saison. Die Schwaben haben am Wochenende die Ära Lucien Favre bei Borussia Dortmund mit einem 5:1-Knall beendet. Überhaupt ist der VfB aktuell sehr auswärtsstark, kein Team holte bislang mehr Punkte. Zu Hause hakt es hingegen, Stuttgart wartet immer noch auf den ersten Heimsieg. Der 1. FC Union konnte am Wochenende beim 1:1 den Deutschen Meister ärgern. Die Köpenicker haben die Derby-Niederlage gegen Hertha offenbar gut verdaut und hatten die Bayern am Rande einer Niederlage. In den letzten zehn Bundesligaspielen hat Union nur ein einziges Mal verloren.

Wenn Urs Fischer in diesen Tagen auf das Relegationsspiel gegen Stuttgart angesprochen wird, dann fängt er unweigerlich an zu lächeln. "Das wird nicht mehr aus dem Kopf gehen, immer wenn du daran erinnert wirst, löst es ein gutes Gefühl aus", so Fischer zum vielleicht größten Erfolg seiner Trainerkarriere. Obwohl Union den VfB in der Relegation nicht bezwingen konnte (2:2 im Hinspiel, 0:0 im Stadion An der Alten Försterei) feierten die Eisernen, dank der Auswärtstorregel, die größte Partie, die Köpenick je erlebt hat. Für die Stuttgarter ging es zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte unter Tränen in die 2. Liga. Nun treffen beide Mannschaften erstmals im Oberhaus aufeinander. Es wird eine Reise in die Vergangenheit. Eine, an die sich vor allem der 1. FC Union sehr gern erinnert.