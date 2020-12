Union tritt in Stuttgart zum Duell der Überraschungsteams an

Union und Stuttgart sind die Überraschungsteams der Liga. 2019 setzten sich die Berliner in der Relegation knapp gegen die Schwaben durch, nun treffen beide Mannschaften erstmals in der Bundesliga aufeinander.

Sie haben schon 17 Punkte auf dem Konto und stehen in der Tabelle auf den Pätzen sechs und sieben: Der 1. FC Union Berlin und der VfB Stuttgart sind die Überraschungsmannschaften der Bundesliga. Dort treffen sie nun zum erstem Mal aufeinander, lieferten sich aber 2019 in der Relegation schon zwei enge Duelle. Um das Spiel in Stuttgart zu gewinnen, tauscht Trainer Urs Fischer im Vergleich zum Unentschieden gegen Bayern München auf zwei Positionen: Cedric Teuchert und Niko Gießelmann ersetzen Marcus Ingvartsen und Marius Bülter.