Bild: imago images/Jan Huebner

1:4-Niederlage gegen starke Freiburger - Hertha verliert das letzte Spiel des Jahres

20.12.20 | 17:25 Uhr

Ein kurzes Aufbäumen reichte nicht aus, um etwas Zählbares mitzunehmen: In Freiburg hat Hertha BSC am Sonntag 1:4 verloren. Die Breisgauer gingen früh in Führung und waren über weite Strecken überlegen.

Hertha BSC hat am Sonntag das letzte Spiel des Jahres verloren. Die Berliner erlitten eine bittere 1:4-Niederlage gegen starke Freiburger. Der zwischenzeitliche Ausgleich sorgte kurzfristig für Hoffnung, die aber schnell durch zwei Freiburger Tore zunichte gemacht wurde.

Der Spielverlauf

Schon früh im Spiel übernahmen die Hausherren die Kontrolle - die Herthaner luden mit Ballverlusten allerdings auch dazu ein. Die erste echte Gelegenheit für die Breisgauer führte dann auch gleich zum Tor: Hertha-Stürmer Matheus Cunha verlor den Ball an Freiburgs Jonathan Schmid. Dessen Flanke überflog die gesamte Hintermannschaft der Hertha und landete bei Vincenzo Grifo, der per Flugkopfball für die frühe Führung für Freiburg sorgte. Die Gäste aus Berlin schafften es auch nach dem Rückstand nicht, ihr Spiel zu sortieren. Pässe im Mittelfeld waren häufig zu ungenau und landeten früher oder später beim Gegner. Die Blau-Weißen kamen erst in der 36. Minute zum ersten Mal vor das Tor der Breisgauer. Nach schönem Zuspiel von Matheus Cunha auf Dodi Lukebakio, legte dieser wiederum auf Maximilian Mittelstädt ab. Der Schuss des Außenverteidigers von der Strafraumkante wurde jedoch abgeblockt – immerhin die erste Chance für Hertha. Kurz vor dem Pausenpfiff war Freiburg dann wieder am Drücker. Grifo hatte das 2:0 auf dem Fuß, als er allein auf dem Weg zu Hertha-Keeper Alexander Schwolow war. Grifos frecher Lupfer landete in Schwolows Armen und so blieb es beim Pausenstand von 1:0.

Kurzes Aufbäumen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ohne Cunha, dafür mit Javairo Dilrosun, der auch gleich für Furore sorgte. Hertha kam zunächst wie ausgewechselt aus der Kabine und hatte sofort mehr Zug zum Tor. Dilrosuns Flanke in der 52. Minute leitete den Ausgleich per Kopf von Lukebakio ein – 1:1. Vier Minuten später hätte Hertha eigentlich die Führung übernehmen müssen. Nachdem erst Dilrosun am Pfosten scheiterte, vergab Krzysztof Piatek aus kurzer Distanz. Und so musste Bruno Labbadia zusehen, wie statt seiner Hertha wieder der SC Freiburg das Tor traf. In der 59. Minute scheiterte Hertha-Verteidiger Jordan Torunarigha bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum. Der Ball landete bei Ermedin Demirovic, der zur erneuten Führung der Gastgeber traf. Die Charlottenburger kehrten nun zu den alten Mustern der ersten Halbzeit zurück. Der anfängliche Druck ließ nach und Freiburg baute die Führung sogar noch aus. Nach einer Ecke nickte Manuel Gulde zum 3:1 ein. Auch in der Schlussviertelstunde war Freiburg überlegen und hatte mehrfach die Chance, es noch deutlicher zu machen. Schwolow verhinderte jedoch schlimmeres - vorerst. Für den Endstand sorgte ein Elfmeter in der 94. Minute für Freiburg. Petersen verwandelte nach Foul von Deyovaisio Zeefuik zum 4:1. Mit dieser Niederlage verliert Hertha zum Jahresabschluss einmal mehr den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Der Liveticker zum Nachlesen

Die Tabelle

Fußball Bundesliga Bundesliga Freitag, 18.Dezember, 20.30 Uhr Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (0:0) Samstag, 19.Dezember, 15.30 Uhr RB Leipzig - 1.FC Köln 0:0 Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 1:2 (1:0) FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld 0:1 (0:0) FSV Mainz 05 - Werder Bremen 0:1 (0:0) FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0) Samstag, 19.Dezember, 18.30 Uhr Bayer Leverkusen - Bayern München 1:2 (1:1) Sonntag, 20.Dezember, 15.30 Uhr SC Freiburg - Hertha BSC 3:1 (1:0) Sonntag, 20.Dezember, 18.00 Uhr VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayern München 13 9 3 1 39:19 +20 30 2. Bayer Leverkusen 13 8 4 1 28:12 +16 28 3. RB Leipzig 13 8 4 1 24:9 +15 28 4. Borussia Dortmund 13 7 1 5 26:18 +8 22 5. Union Berlin 13 5 6 2 27:18 +9 21 6. VfL Wolfsburg 12 5 6 1 19:13 +6 21 7. VfB Stuttgart 12 4 6 2 26:19 +7 18 8. Borussia Mönchengladbach 13 4 6 3 24:22 +2 18 9. Eintracht Frankfurt 13 3 8 2 21:22 -1 17 10. SC Freiburg 13 4 5 4 19:23 -4 17 11. FC Augsburg 13 4 4 5 15:19 -4 16 12. 1899 Hoffenheim 13 4 3 6 21:23 -2 15 13. Werder Bremen 13 3 5 5 16:21 -5 14 14. Hertha BSC 13 3 4 6 20:23 -3 13 15. 1.FC Köln 13 2 5 6 13:21 -8 11 16. Arminia Bielefeld 13 3 1 9 9:23 -14 10 17. FSV Mainz 05 13 1 3 9 12:26 -14 6 18. FC Schalke 04 13 0 4 9 8:36 -28 4 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Sendung: Inforadio, 20.12.2020, 20:24 Uhr