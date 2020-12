An den 31. August 2019 erinnert man sich gerne in Köpenick. Mit einem 3:1-Sieg gegen das hochfavorisierte Spitzenteam von Borussia Dortmund gelang den Eisernen an jenem Spätsommertag ihr erster Sieg überhaupt in der Bundesliga. 16 Monate später gastiert der BVB ein zweites Mal im Stadion an der Alten Försterei, wo der 1. FC Union dem Champions League-Teilnehmer gerne erneut ein Bein stellen will. Wohl auch deshalb setzt Union-Coach Urs Fischer auf Marius Bülter, der im Vorjahr einen Doppelpack gegen die Schwarz-Gelben schnürte. Für Bülter muss Niko Gießelmann auf die Bank.