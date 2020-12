Bild: imago images/Bernd König

Serie | Der Derby-Countdown - Kruse gegen Cunha: Das Duell der Alleinunterhalter

03.12.20 | 13:03 Uhr

Vor dem Derby setzen Hertha und Union ihre Hoffnungen besonders auf zwei Akteure: Matheus Cunha und Max Kruse sind an mehr als der Hälfte der Tore ihrer Teams beteiligt. Sie eint dieselbe Position - die sie jedoch unterschiedlich interpretieren. Von Till Oppermann

Während Hertha BSC mit zehntausenden blau-weißen Fähnchen zumindest etwas Fußballstimmung in die novembergraue Stadt bringen will, erinnert sich Union-Topscorer Max Kruse in den Tagen vor dem Derby auf Instagram lieber an seinen Sommerurlaub. Sein neuester Beitrag zeigt ihn, wie er genüsslich an einer Shisha zieht. Auch in der Woche vor dem Stadtduell gibt sich der 32-Jährige betont lässig. Das Spiel gegen Hertha kann er trotzdem kaum erwarten: "Freitagabend, 20:30 Uhr - was gibt es Geileres im Fußball?", sagt er in einem TV-Interview. Wenig! Ganz besonders wenn sich dabei zwei Ausnahmefußballer gegenüberstehen. Denn Kruse - den Sportjournalisten im ganzen Land wegen seiner überragenden Leistungen für den 1. FC Union schon als Heilsbringer für die Krise der Nationalmannschaft sehen - muss sich seinen Status als aufregendster Kicker Berlins mit Herthas Matheus Cunha teilen. Beide erzielten sie in den ersten neun Saisonspielen schon sechs Tore und beide sind sie aus dem Offensivspiel ihrer Mannschaften nicht wegzudenken.

Zählbare Erfolgsbeteiligung

Vergleicht man den bisherigen Verlauf ihrer Stationen in Berlin, fällt eines auf: Kruse und Cunha hatten jeweils umgehend großen Einfluss auf das Spiel ihrer Mannschaft. Nachdem der Brasilianer im vergangenen Winter mitten in Herthas Chaossaison mit drei Trainerentlassungen verpflichtet wurde, dauerte es nicht lange, bis das komplette Angriffsspiel auf ihn ausgerichtet war. Am Ende wurde der Klassenerhalt klar erreicht, doch ohne eine der sieben Torbeteiligungen des 21-Jährigen holte die Alte Dame nur drei Punkte. Auch Kruse entpuppt sich in seinen ersten Wochen als Erfolgsgarant. Angesichts eines mächtigen Trainingsrückstandes war seine Verpflichtung im Sommer nicht risikofrei. Nachdem mit Sebastian Andersson dann auch noch der beste Torjäger der vergangenen Saison nach Köln wechselte, prophezeiten viele den Unionern große Probleme. Neun Spiele später stellen sie die zweitbeste Offensive der Liga. Bei mehr als der Hälfte der 21 Saisontore leistete Kruse entweder den Assist oder erzielte sie selbst.

Der Übersetzer

Kein Wunder, dass sich die Medien auf den extrovertierten Stürmer konzentrieren. Stets steht Kruse im Mittelpunkt. Parallel dazu eilt seine Mannschaft ohne große Aufregung von Erfolg zu Erfolg, ist seit acht Spielen ungeschlagen. Doch sollte man den Erfolg der Köpenicker nicht auf den neuen Stürmer reduzieren. Es ginge nicht immer nur um Max Kruse, sagt sein Teamkollege Robert Andrich zurecht: "Wir versuchen ihn einzusetzen. Ohne uns würde er auch nicht so viele Tore und Vorlagen machen." Tatsächlich wäre Kruses Quote ohne das gut eingespielte Team um ihn herum schwer vorstellbar. In Urs Fischers 4-2-3-1-System der letzten Wochen agiert Kruse im offensiven Mittelfeld. Nominell wurde er auch schon in der Sturmspitze und hängend dahinter aufgeboten.

Das verrät jedoch wenig darüber, wo Kruse sich im Spiel wirklich bewegt. Mit Vorliebe schleicht sich der Ex-Nationalspieler in den linken Halbraum im letzten Angriffsdrittel. Hier hat er die meisten Aktionen, von hier spielt er mit gut getimten, direkten Pässen den Ball in die gefährliche Zone vor dem gegnerischen Tor. Nach dem expectedAsissts-Wert (xA), der die Passqualität misst, folgen auf Kruses Pässe pro Spiel 0,41 Tore. In der Liga ist nur Bayerns Thomas Müller besser. Für den Spielaufbau sind derweil andere zuständig. Schon nach dem Restart der Bundesliga im Mai setzten die Unioner vermehrt auf flaches Aufbauspiel. Die offensive Durchschlagskraft ließ dabei zu wünschen übrig. Viel zu selten gelangte der Ball vor das gegnerische Tor. Mit Max Kruse hat sich das geändert. Der 32-Jährige übersetzt das gefällige Kombinationsspiel in gefährliche Torchancen.

Der Anstecker

Im krassen Gegensatz dazu steht Matheus Cunha. Zwar setzt Trainer Bruno Labbadia ihn ebenfalls meistens als offensiven Mittelfeldspieler im 4-2-3-1 ein, allerdings kommt dem Brasilianer in Herthas Spielaufbau eine gänzlich andere Rolle zu. Anders als der fast schon passive Kruse fordert Cunha in jedem Angriff früh den Ball. Er bewegt sich dafür über das ganze Feld. Nicht selten lässt er sich tief in die eigene Hälfte zurückfallen, um das Spiel anzukurbeln. Hat er erstmal den Ball, setzt Cunha gerne zu Dribblings an oder spielt lange Pässe in den Lauf des Stürmers oder der Flügelspieler. Im Schnitt überbrückt er so mit rund 350 Metern pro Spiel fast doppelt so viel Feld wie Kruse - und gleichzeitig mehr als 83 Prozent der Spieler in den großen europäischen Ligen.

Anders als die eingespielten Unioner, die Kruse mit seinen Fähigkeiten auf eine neue Ebene gehoben hat, versuchen sich die neu formierten Herthaner noch zu finden. Labbadia schätzt Cunhas Aktionsradius deshalb. Er sieht ihn als Vorbild für seine Mitspieler: "Was wir brauchen sind Anstecker. So nenne ich Spieler, die andere mit ihrer Leistung auf dem Platz mitreißen." Mit seinen elektrisierenden Dribblings, überraschenden Pässen und kunstvollen Abschlüssen führt Cunha die Mannschaft an. Wie Kruse war auch er an über der Hälfte der Tore seiner Mannschaft beteiligt. Das birgt eine Gefahr. Erwischt Cunha einen schlechten Tag, wie zum Beispiel am vergangenen Sonntag gegen Leverkusen, gelingt Hertha in der Offensive wenig. Doch Obacht Union: Auf seine schwächeren Partien ließ er häufig Gala-Auftritte folgen.

Beide Trainer haben Respekt

Wie beim letzten Derby im Mai als Matheus Cunha bei Herthas 4:0 Sieg großen Anteil daran hatte, die Hintermannschaft der Köpenicker schwindelig zu Spielen. Urs Fischer erinnert sich: "Sie haben Geschwindigkeit und Spieler, die den Unterscheid ausmachen können." Aber auch sein Gegenüber Labbadia zeigt Respekt und lobt Max Kruse: "Er versteht das Spiel sehr gut. Und ist jemand, der einfach Spiele entscheiden kann." Wer auch immer am Freitag gewinnt, Cunha und Kruse werden sehr wahrscheinlich ihren Anteil am Ausgang haben.

Sendung: rbb UM6, 03.12.2020, 18:15 Uhr