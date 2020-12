Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Stuart Franklin

Serie | Derby-Countdown - Wieso Union im Personal-Vergleich die Nase vorne hat

04.12.20 | 08:39 Uhr

Derby-Zeit in der Hauptstadt: Am Freitagabend empfängt Hertha BSC den 1. FC Union. Johannes Mohren und Marius Dobers haben zuvor beide Teams in ihre Einzelbestandteile zerlegt - und finden: Die Köpenicker sind aktuell im klaren (Form-)Vorteil.

Torhüter

Nein, die reinen Zahlen sprechen nicht für Alexander Schwolow. Der Keeper von Hertha BSC hielt in den ersten neun Liga-Spielen laut Auswertungen des Fußball-Fachmagazins "Kicker" nur 57,1 Prozent der Schüsse, die auf seinen Kasten kamen. 18 landeten hinter ihm im Netz. Das bedeutet - wenig überraschend - einen Platz tief im Keller der gängigen Torhüter-Statistiken. Gerade gegen Dortmund (fünf Gegentreffer) und in München (vier) wurde es bitter für den 28-Jährigen, der vor der aktuellen Saison aus Freiburg nach Berlin kam. Doch zum einen stürmte und traf für die Gegner mit Erling Haaland und Robert Lewandowski in diesen Spielen das offensive Who is Who der Liga - und zum anderen war Schwolow immer wieder auch der Leidtragende unzureichenender Aktionen seiner Vorderleute. Er selbst scheint sich nach anfänglichen Wacklern immer weiter zu stabilisieren. Da passt es ins Bild, dass er am vergangenen Spieltag in Leverkusen - zugegeben fast ungefordert - zum zweiten Mal ohne Gegentreffer blieb. Eine gelungene Derby-Generalprobe also, während sein Gegenüber Andreas Luthe vom 1. FC Union gegen Frankfurt gleich drei Mal geschlagen war.

Dazu kam noch, dass der 33-Jährige beim ersten Gegentor nicht wirklich glücklich aussah. Sein zögerliches Herauslaufen begünstigte den Treffer von André Silva. Prompt war die Torwart-Personalie bei der Pressekonferenz wieder ein Thema - hinter Luthe lauert bekanntlich Loris Karius. Doch über einen Wechsel dürfte Trainer Urs Fischer nicht wirklich nachdenken. Denn der Neu-Unioner überzeugte bislang. Er kassierte nicht nur sieben Gegentore weniger als Schwolow, sondern liegt auch in der Paradenquote bei 64,5 Prozent. Die Konstanz spricht bislang klar für den Unioner, die Formkurve lässt seinen Kontrahenten in Blau und Weiß hoffen. Unentschieden: 0,5:0,5

Abwehr

Es hat einen guten Grund, dass sie bei Hertha BSC sehnsüchtig auf ihren Mann mit der Nummer 25 warten: Jordan Torunarigha - erst durch einen Syndesmose-Teilriss und dann durch eine Corona-Erkrankung lahmgelegt - steht für blau-weiße Stabilität. Und nach der sucht das Team von Bruno Labbadia nach wie vor noch. Spiele wie das torlose Remis in Leverkusen sind als Teilerfolg zu werten. Zurecht lobte Sportdirektor Arne Friedrich - auf dieser Position bekanntlich selbst nicht ganz unerfahren: "Wir haben deutlich besser verteidigt." Mehr als ein (kleiner) Schritt war es jedoch noch nicht. Die Erinnerung an die heillose Überforderung des Quartetts Peter Pekarik, Dedryck Boyata, Omar Alderete und Marvin Plattenhardt in der zweiten Hälfte gegen Dortmund, als Hertha im Haaland-Sturm unterging, ist noch zu präsent - auch weil es die Fragilität des Defensiv-Konstrukts gerade in Stress-Momenten verdeutlichte. In denen wirken die Köpenicker robuster. Auf den Flügeln sind - wie eigentlich immer - die beiden Christophers unterwegs. Lenz und Trimmel, sein Namensvetter mit der Kapitänsbinde, stehen für maximale Kontinuität. Und auch zwischen den beiden gibt es keine Experimente. Neben Marvin Friedrich hat sich Robin Knoche - Neuzugang vom VfL Wolfsburg - mit all seiner europäischen Erfahrung ebenso geräuschlos wie sicher eingefügt. Er spielte bislang 810 von 810 möglichen Minuten. Union liegt mit elf Gegentreffern deutlich unter dem Liga-Schnitt von 15, Hertha mit 18 darüber. Das Spiel gegen Frankfurt war das erste seit der Pleite am 1. Spieltag gegen Augsburg, in dem das Team von Urs Fischer drei Treffer hinnehmen musste. Vorteil Union: 0,5:1,5

Defensives Mittelfeld

"Robert Andrich ist sehr gut in Form. Er hat - in Anführungsstrichen - jetzt auch die Geilheit gefunden, auch Tore zu schießen", sagte Ex-Derbyheld Sebastian Polter jüngst im rbb24-Interview. Drei sind es schon in der laufenden Saison für den Mann im Mittelfeld des 1. FC Union, der zuvor zwar dauerhaft als Leader, aber nur äußerst (!) selten als Torschütze auffiel. Beim Ex-Herthaner schlägt das kämpferische Herz der Köpenicker besonders laut. Mit rund 50 Prozent gewonnener Zweikämpfe steht das Team im Liga-Vergleich im Mittelfeld. Der Gegner aus Charlottenburg hat in dieser Statistik hingegen einen Abstiegsrang inne. Doch auch Hertha hat im defensiven Mittelfeld durchaus seine Qualitäten. Da sind zum einen Dauerläufer Vladimir Darida und Niklas Stark, der - als Eigentlich-Innenverteidiger zunehmend auf dieser Position eingesetzt - seine Aufgabe oft solide und manchmal sogar mehr als das macht. Und dann gibt es ja noch Matteo Guendouzi. Der Neuzugang aus Frankreich fällt auf im Mittelfeld der Herthaner - und das in erster Linie nicht wegen seiner wallenden Mähne, sondern weil er nach kurzer Zeit die Bälle schon sehr geschickt verteilt. Der 21-Jährige taugt im Mittelfeld zum Tempomacher und hat nicht nur wegen starker statistischer Werte (90 Prozent Passquote und 55 Prozent gewonnene Zweikämpfe) das sichtbare Potenzial zum Anführer. Unentschieden: 1:2

Offensives Mittelfeld/Sturm

21 Tore hat der 1. FC Union bereits geschossen - besser ist tatsächlich einzig und alleine Bayern München. Damit manifestiert sich statistisch, was auf dem Platz unübersehbar ist: Die Köpenicker haben in dieser Saison spielerisch einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Der Lang-Hoch-Weit- ist attraktivem Kombinationsfußball gewichen - zumindest phasenweise. Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung: Mad Max. Der Unterschiedspieler Kruse hebt das stimmige Gesamtgefüge mit seiner individuellen Klasse auf ein neues Niveau. "Er hat das Potenzial , in der Nationalmannschaft zu spielen - und Spiele alleine zu gewinnen", sagte Polter. Alleine ist er mit dieser Meinung nicht. Nicht nur, weil der 32-Jährige zuletzt in vier Spielen in Folge traf.

Was für Union Kruse ist, ist für Hertha Matheus Cunha. Auch der Brasilianer - bislang sechsfacher Torschütze - prägt das Offensivspiel seines Teams. Und auch er ist zweifelsohne ein Ausnahmekönner. Sein Aktionsradius ist groß. Er ackert, holt sich Bälle. Und er hat das, was man nur bedingt lernen kann: Die Fähigkeit zur Kunst. Läuft es bei ihm, dann lässt er Mitspieler und Fans gleichermaßen staunen. Doch anders als Kruse hat Cunha noch kein funktionierendes Gebilde um sich. Während bei Union die Rädchen ineinandergreifen, hakt es bei Hertha. Das momentane Sinnbild der offensiven (Abstimmungs-)Probleme: Krzysztof Piatek. Der Pole, nach der Verletzung von Jhon Cordoba eigentlich klar in der Pole Position um einen Platz in der Startelf, kommt seit Monaten einfach nicht so richtig an. Und könnte somit auf der Bank landen. Vorteil Union: 1:3

Trainer

Bruno Labbadia hat sicher keinen leichten Job. Die Erwartungen sind enorm. Auch wenn die großspurigen Champions-League-Ansagen seit einiger Zeit wieder verstummt sind - schlicht weil sie dem Realitätscheck so gar nicht standhalten wollten. Kann Urs Fischer auf einen - nicht zuletzt dank Manager Oliver Ruhnert - absolut ausgewogenen Kader bauen, muss Labbadia sich mit den Folgen der chaotischen Sommertransfer-Periode herumschlagen. Abschrecken lässt sich der 54-Jährige davon nicht. Er erklärt stattdessen wieder und wieder: Der Mannschaft, was sie besser machen muss - und den Hauptstadt-Medien, warum das noch nicht (immer) gelingt. Nach vorne geht es dabei eher in Trippelschritten. Aber es geht immerhin nach vorne. Über die Qualitäten von Urs Fischer ist viel gesagt und geschrieben. Nicht zufällig kündigte Ruhnert in diesen Tagen an, mit ihm verlängern zu wollen. Statt in Trippelschritten jagt Union unter dem Schweizer Übungsleiter gefühlt in Siebenmeilenstiefeln von Ziel zu Ziel. Erst der Premieren-Aufstieg, dann der souveräne Klassenerhalt - und nun die Entwicklung von einem Team, das mit einfachen Mitteln besteht, zu einer Mannschaft, die immer mehr mit spielerischen Qualitäten brilliert. Bei all dem Fortschritt im Höchsttempo behält Fischer - natürlich - die Ruhe. Sein Pragmatismus, ja seine Nüchternheit bleibt sein Markenzeichen. In Köpenick ändert sich unter dem 54-Järhigen so einiges. Gerade weil er sich selbst einfach treu bleibt. Unentschieden: 1,5:3,5

Sendung: rbb UM6, 03.12.2020, 18:15 Uhr