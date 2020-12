imago images/Ulrich Hufnagel Audio: Inforadio | 12.12.2020 | Christian Schulze | Bild: imago images/Ulrich Hufnagel

1:1 am Niederrhein - Hertha BSC holt einen Punkt in Gladbach

12.12.20 | 19:03 Uhr

Hertha BSC hat sich nach dem 0:0 in Leverkusen in einem weiteren schweren Auswärtsspiel einen Punkt gesichert. In Gladbach spielte das Team von Bruno Labbadia 1:1 (0:0). Zwischenzeitlich waren die Berliner durch ein Tor-Debüt sogar in Führung gegangen.

Punktgewinn für Hertha BSC am Niederrhein: Bei Borussia Mönchengladbach spielten die Berliner am Samstagnachmittag 1:1 (0:0). Matteo Guendouzi brachte das Team von Trainer Bruno Labbadia mit seinem ersten Bundesliga-Treffer kurz nach der Pause zunächst in Führung, Breel Embolo erzielte den Ausgleich für die Gladbacher. Hertha steht damit am elften Spieltag mit zwölf Punkten vorerst auf dem elften Tabellenplatz.

Der Spielverlauf

Es war zu Beginn ein Spiel zweier Mannschaften, die zwar beide sichtbar sein wollten, aber nur bedingt konnten. Immer wieder scheiterten sie auf dem Weg nach vorne - sei es an der eigenen Ungenauigkeit oder an der Defensive des Gegners. Gerade Hertha gelang es, Gladbach mit viel Einsatz und ordentlicher Zweikampfhärte immer wieder unter Druck zu setzen. Den Hausherren war anzumerken, dass Trainer Marco Rose nach dem Champions-League-Spiel in Madrid am Mittwoch auf gleich sechs Positionen rotiert hatte - und auch den Berlinern fehlte in Abwesenheit von Top-Stürmer Matheus Cunha die Durchschlagskraft.

So gab es in der gesamten ersten Halbzeit kaum Szenen, die den Namen Chance wirklich verdient gehabt hätten. Gefährlich wäre es wohl nach gut zehn Minuten geworden, als Oscar Wendt den Derby-Doppeltorschützen Krzysztof Piatek mit einem Foul an der Mittellinie stoppte und so einen ungebremsten Sturm auf das Gladbacher Tor verhinderte. Die Herthaner forderten Rot - Schiedsrichter Robert Hartmann gab Gelb (12.). Hinzu kamen in den ersten 45 Minuten nur zwei nennenswerte Abschlüsse: Während Piateks Versuch aus guter Position weit über das Gladbacher Tor flog (33.), zwang Hannes Wolf auf der Gegenseite Alexander Schwolow zu einem starken Reflex (42.). War es vor der Pause offensiv träge, ging es danach umso schneller - und es jubelte Hertha: Denis Zakaria leistete sich am eigenen Strafraum einen dicken Fehler, Javairo Dilrosun klaute ihm den Ball und Matteo Guendouzi traf mit einem schönen Schuss ins rechte Eck zum 1:0 für die Berliner (47.). Es war der Bundesliga-Premieren-Treffer für den 21-jährigen Franzosen - und ein Weckruf für die Gladbacher: Die Gastgeber drängten nun und hatten gleich zweimal durch Patrick Herrmann die Chance auf den Ausgleich: Erst klärte Dedryck Boyata seinen Lupfer kurz vor der Linie (61.), dann parierte Schwolow einen Freistoß des 29-Jährigen (63.). Hertha beschränkte sich nun zusehends auf Konter und hätte mit einem fast das 2:0 erzielt: Nach 66 Minuten zog Dodi Lukebakio aus halbrechter Position ab und Tobias Sippel - für den angeschlagenen Yann Sommer im Gladbach-Tor - parierte stark. Der Treffer fiel kurz darauf auf der anderen Seite. Nach einer starken Kombination über Florian Neuhaus und Matthias Ginter traf Breel Embolo zum 1:1 (70.). Es war der verdiente Ausgleich nach einer Leistungssteigerung der Gladbacher - und sollte gleichzeitig der Schlusspunkt sein.

Die Kurz-Analyse

Es war eine stark veränderte Gladbacher Mannschaft, die gegen Hertha auflief, ja: Man konnte durchaus von einer B-Elf sprechen. Gleich mehrere Leistungsträger ließ Trainer Marco Rose auf der Bank sitzen. Eine Chance für die Berliner, die diese in der ersten Halbzeit nutzten. Teilweise zumindest. Denn defensiv standen sie kompakt, spielten aggressiv und eklig und ließen - von einem Schuss von Wolf abgesehen - gar nichts zu.

Das Manko: Auch dem Team von Bruno Labbadia gelang nach vorne nicht viel - und das, obwohl die Gastgeber durchaus Einladungen verteilten. "Das einzige, was in der ersten Halbzeit nicht hundertprozentig funktioniert hat, ist, dass wir im Ballbesitz nicht mehr aus diesen Balleroberungen gemacht haben", analysierte auch der 54-jährige Trainer. Das klappte dann nach der Pause. Als Zakaria am eigenen Strafraum dribbeln wollte, ging Dilrosun konsequent dazwischen und Guendouzi traf. Es sprach nun eigentlich viel für Hertha - und deutlich weniger für Gladbach. Doch danach folgte die schwächste Phase der Berliner. "Wir wurden zu passiv und haben nicht mehr genug Druck gemacht. Dann sind sie einfach gut im Ballbesitzspiel", sagte Labbadia. Das lag auch daran, dass Gladbach von der Bank nachlegen konnte. Es kamen die offensiven Top-Kräfte Marcus Thuram und Alassane Plea. Die Hausherren drängten und trafen verdient. Danach war das Spiel wieder offen. Zwei Mannschaften wollten den Sieg - keine schaffte ihn. "Das geht also in Ordnung. Wir hätten gewinnen können, aber auch verlieren. Also müssen wir uns damit begnügen", so Labbadia.

