Wie zwei Künstler auf das Hauptstadtderby blicken - Hai gegen Hertha

02.12.20 | 18:02 Uhr

Der eine hält Hertha für die schönste Frau der Welt. Der andere Union für etwas, das sich vom normalen Fußball unterscheidet. Was MC Harris und Andora vom bevorstehenden Derby halten und was sie trotz aller Unterschiede doch eint. Von Ilja Behnisch

Fragt man den Musiker MC Harris, einen bekennenden Hertha-Fan, nach seinem schönsten Derby-Moment, bekommt man eine erstaunlich allgemeine Antwort: "Derby an sich ist einfach geil. Da gibt es keinen bestimmten Moment." Von Antipathie gegen den 1. FC Union Berlin will der Rapper trotzdem nichts wissen: "Wenn die gegen andere Mannschaften spielen, dann freue ich mich auch, dass ein Berliner Klub gewinnt. Ich bin dann Berliner Stadt-Patriot was das angeht. Aber sobald es gegen uns geht, sind es halt nicht mehr meine Freunde. Aber es sind nicht meine Feinde." Harris weiß, was Feindseligkeit bedeutet. Als seine Hertha, die der in Kreuzberg aufgewachsene, 43-jährige Musiker, von Kindesbein an begleitet, noch in der Champions League spielte, war er Teil des Rahmenprogramms. Zusammen mit seinem Partner Dean Dawson bildete er das Hip-Hop-Duo Spezializtz, das rund um das Champions-League-Duell gegen Galatasary Istanbul (26. Oktober 1999 Endstand 1:4) vor der Ostkurve des Berliner Olympiastadions für Stimmung sorgen sollte.

Aus Anfeindung wird Antrieb

Doch der Schuss ging nach hinten los, den Spezializtz schlug Fremdenhass statt Jubel entgegen. Im Interview mit dem Fußballmagazin 11Freunde [11freunde.de] erinnert sich Harris an den Moment, der eigentlich ein großer werden sollte: "Ich stand da, Con­ti­nen­tale-Trikot an, brüllte ​"Ha-Ho-He", das ganze Programm. Aber die Leute, alles Hertha-Atzen, buhten, beschimpften uns, manche schrien: ​"Nigger, verpiss Dich!“ Das war wie ein Schlag in die Fresse." Drei Jahre lang mied Harris anschließend die Alte Dame, von der er sagt, sie sei die schönste Frau, die er kenne. Dann kehrte er den Hass gegen ihn in etwas Produktives für alle um, gründete mit Freunden und Gleichgesinnten den Fanclub "United Colours of Hertha" [ucoh.de], kämpft seither gegen Rassismus und für Toleranz und Integration. Und begleitet Hertha immer wieder musikalisch. Der neueste Coup: "Hertha lebt", ein Duett mit Hertha-Ikone Frank Zander.

Desolater Corona-Fußball

Dessen "Nur nach Hause" auch im Hauptstadtderby zwischen Hertha und Union an diesem Freitag wieder ins leere Olympiastadion hallt. Hertha-Fan Harris sagt: "Das ist bitter. Aber die Umstände sind nun mal so. Da kann man jammern. Aber man kann auch einfach das Beste draus machen." Eine Meinung mit der Andreas Hoge (62) wenig anfangen kann. Der hat unter dem Namen Andora international Karriere gemacht hat und gilt als inoffizieller Vereinskünstler des 1. FC Union Berlin. Spätestens, seit die Eckfahnen im Stadion An der Alten Försterei einen von ihm gemalten Haifisch-Umriss tragen. Andora jedenfalls sagt: "Ohne die Zuschauer hat das Derby nicht die Atmosphäre, die es eigentlich braucht." Weshalb er auch noch nicht wisse, ob er sich das Spiel bei der Hertha im Fernsehen anschauen werden. Denn seit Corona habe er "keinen Bock. Weil ich find‘ das so desolat, dieses Angucken eines Spielfeldes ohne Zuschauer." Selbst beim Derby: "Da kommt nichts auf. Wenn bei einem was aufkommt, dann hat er nichts anderes im Leben."

Der Gegner ist "eigentlich nur sekundär"

Von Andora kann man das nicht gerade behaupten. Er entwarf Boxmäntel für Henry Maske, Formel-1-Autos für Zakspeed und für die russische Raumfahrt eine Rakete, die tatsächlich ins Weltall geschossen wurde. Und dennoch, die "lebende Eckfahne eines solchen Fußballvereins zu sein: das noch größer als meine Rakekte", sagte Andora einst im Gespräch mit dem Tagesspiegel [tagesspiegel.de]. Auch er hat beim Stadionumbau Unions mitgewirkt, als Nachtwache und Kaffeekocher. Für ihn ist der Klub mehr als nur Fußball: "Für mich ist ein Verein wichtig, der auch soziale Empathie hat. Weil ich gehe ja prinzipiell auch nicht zum Fußball, sondern zu Union, insofern interessieren mich Gegner eigentlich nur sekundär." So ganz unbenommen vom Derby-Fieber ist aber auch Andora nicht. Denn obwohl er sagt, mit Hertha verbinde er "gar nichts. Ich habe da gar keine Emotionen", fällt ihm im Nachsatz doch noch auf, dass sie "ganz klar nicht so eine Mannschaft haben wie wir, also keine Beständigkeit." Und überhaupt: "Hertha, meines Erachtens nach - verquatschen sich zu oft. Haben höhere Ansprüche, als sie gewährleisten können." Es ist eben so, ob Künstler oder nicht: Man bekommt die Menschen aus dem Derby, aber das Derby nicht aus den Menschen.

