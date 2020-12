Bild: imago images / Nordphoto

Jahresfinale in Freiburg - Hertha hofft auf Balance im Breisgau

18.12.20 | 15:20 Uhr

Dem Aufwärtstrend der vergangenen Wochen folgte gegen den Abstiegskandidaten Mainz die fußballerische Vollbremsung. Hertha erspielte sich nicht eine Chance. Defensiv kompakt stehen funktioniert, in Freiburg soll nun auch nach vorne was gehen. Von Dennis Wiese

Das Personal

In den vergangenen Jahren waren Herthas andauernde Verletztenmiseren immer wieder Thema: Die Trainingssteuerung sollte verbessert, die Vor- und Nachsorge der Profis optimiert und die Nahrung durch Ergänzungsmittel bereichert werden. Und doch fielen reihenweise Herthaner mit Muskelbeschwerden aus. Fast schon erstaunlich: Mit wenigen Ausnahmen sind in dieser Saison die allermeisten Spieler einsatzbereit. Womöglich greift der Mix aus Anspannung und Entspannung. Gegen Freiburg erhofft Trainer Labbadia sich wieder mehr Dynamik von seiner Offensive. Im schwachen Spiel gegen Mainz waren die zuvor starken Cunha, Dilrosun und Piatek abgemeldet. Es fehlen: Santiago Ascacibar (muskuläre Probleme), Jhon Cordoba (Trainingsrückstand nach Bänderverletzung im Sprunggelenk), Eduard Löwen (muskuläre Probleme).

Die Form

Hertha sucht nach Balance. Das Ziel: hinten kompakt stehen und vorne dennoch torgefährlich sein. Wie wenig das bislang gelang, belegen folgende Zahlen: In den ersten vier Saisonspielen hatten die Blau-Weißen acht Tore geschossen, dabei aber auch zehn Treffer kassiert. Klingt nach Spektakel für den neutralen Fußballfan, die teils vogelwilde Hertha-Defensive war aber so gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Labbadia. Zumal nur drei Punkte heraussprangen. Labbadia hatte einen Trainingsschwerpunkt gefunden, setzte in der Grundausrichtung auf eine stabilere Abwehr. Und siehe da, in den letzten vier Spielen erzielte Hertha vier Tore, kassierte nur noch zwei Gegentreffer und sammelte dabei sechs Punkte. In diesen Partien offenbarte sich aber auch deutlich, dass es Herthas Spiel an Ausgewogenheit fehlt. Beim Null-Chancen-Spiel gegen den Vorletzten Mainz fand der topbesetzte Berliner Angriff nicht eine Lücke. Labbadias neuer Schwerpunkt heißt: Balance.

Der Gegner

…musste, so ist es fast schon Tradition in Freiburg, mal wieder seine besten Spieler ziehen lassen. Neu-Herthaner Alexander Schwolow, Nationalmannschafts-Innenverteidiger Robin Koch und Stürmer Luca Waldschmidt brachten dem SC zwar 35 Millionen Euro an Ablösesummen, zwangen Trainer Christian Streich aber einmal mehr zum Umbau. Freiburg setzt wie immer auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Bis wieder ein zahlungskräftiger Club kommt und die Kicker wegkauft. Nach einem Sieg im ersten Saisonspiel blieb Freiburg neun Partien lang ohne Dreier. Gegen Bielefeld und Schalke, die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, gelangen den Freiburgern in dieser Englischen Woche schon zwei wichtige Siege.

Herthaner im Fokus

Als 16-Jähriger wechselte Alexander Schwolow zum SC Freiburg. Bei Herthas kommendem Gegner wurde der Torhüter einst zum Profi. In den vergangenen sechs Jahren war Schwolow Stammkeeper in Freiburg, zählte regelmäßig zu Deutschlands Besten. Im Sommer dann entschied er sich für die neue Herausforderung, unterschrieb bei Hertha BSC und beerbte Rune Jarstein als neue Nummer Eins. Eine Herausforderung ist Schwolows Premierensaison in Berlin tatsächlich: Hertha ist noch immer in der Findungsphase, auch der Torwart sucht noch nach seiner Bestform: Nur 58 Prozent der Bälle, die auf sein Tor kamen, konnte er abwehren. Das ist der schwächste Wert aller Bundesliga-Stammtorhüter. In Freiburg waren es zuletzt 74 Prozent.

Besonderheiten

Auswärtsmannschaft Hertha BSC. Acht der bislang dreizehn Punkte holte Hertha in den Stadien der Gegner. Neben den Siegen in Bremen und Augsburg erkämpfte sich der blau-weiße Tross Unentschieden bei Tabellenführer Leverkusen und Champions League-Achtelfinalist Mönchengladbach. Nur bei den Bayern (3:4) und Leipzig (1:2) musste sich Hertha knapp geschlagen geben.

