Nach seiner Knöchelverletzung hat Jhon Cordoba erstmals wieder am Mannschaftstraining von Hertha BSC teilgenommen. Der 27 Jahre alte Stürmer absolvierte am Montag die Übungseinheit unter Trainer Bruno Labbadia, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist via Twitter mit.

Cordoba hatte sich am 7. November beim 3:0-Sieg beim FC Augsburg eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und seitdem nicht mehr für Hertha spielen können. Krzysztof Piatek konnte ihn im Angriff nicht gleichwertig ersetzen.



Ob Cordoba am Samstag (18:30 Uhr) im Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 im Olympiastadion bereits wieder zum Einsatz kommen kann, ist noch unklar. Der Kolumbianer war in der Sommerpause vom 1. FC Köln verpflichtet worden und erzielte in sieben Spielen drei Tore.