Nullnummer gegen Mainz - Herthas endlose Geduldsprobe

16.12.20 | 07:36 Uhr

In einem schwachen Spiel trennen sich Hertha und Mainz mit 0:0. Die Defensivtaktik der Mainzer legt Schwächen in Herthas Offensive offen. Trainer Labbadia muss am Zusammenspiel und an den Standards seiner Einzelkönner arbeiten. Von Till Oppermann

Zyniker würden sagen: "Dieses Spiel hielt, was es versprach." Die Ansetzung des Tabellenzehnten Hertha BSC gegen den Tabellenvorletzten aus Mainz an einem verregneten Dienstagabend im Dezember ließ wohl schon im Vorfeld auch die hartgesottensten Fußball-Fans kalt. Schließlich machte nicht mal die Historie Mut auf ein gutes Spiel: In den vorigen zehn Aufeinandertreffen gelangen den Berlinern nur acht Tore. Dabei blieb es heute, weil Hertha offensiv enttäuschte und Mainz hingebungsvoll verteidigte. Das Ergebnis von 0:0 erscheint da logisch. Es ist die Folge eines der langweiligsten Bundesligaspiele der vergangenen Jahre. In 90 Minuten gelang beiden Mannschaften kein einziger Schuss auf das gegnerische Tor. Das gab es das bisher letzte Mal vor einem halben Jahrzehnt.

Mainz zwingt Hertha seine Taktik auf

Herthas defensiver Mittelfeldspieler Niklas Stark liefert einen Erklärungsansatz: "Mainz hat es sehr gut gemacht. Das muss man anerkennen." Tatsächlich ist die Nullnummer - der die grauen Sitze des leeren Olympiastadions den perfekten Rahmen boten - nicht ausschließlich der Schwäche der Hausherren geschuldet. Mainz-Trainer Jan-Moritz Lichte hatte seiner Mannschaft einen klaren Auftrag erteilt: Die 05er sollten Hertha den Ball überlassen und sich zunächst auf die Defensivarbeit konzentrieren. Seine Mannschaft ließ sich deshalb tief fallen und attackierte den Gegner erst ab der Mittellinie. Ab dort verteidigten die Rheinhessen mannorientiert, machten das Zentrum dicht und nahmen Herthas Spielaufbau jede so Vertikalität. Nach 15 Minuten hatte Hertha zwar mehr als 80 Prozent Ballbesitz und bereits gut 150 Pässe gespielt, war aber kein einziges Mal gefährlich vor das Mainzer Tor gekommen. Weil das den restlichen Abend so blieb, verwundert Starks Eigenlob, der sagte: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht." Eigentlich müsste er am besten wissen, dass das nicht stimmt. Schließlich kam es im 4-3-3 System von Trainer Bruno Labbadia ihm zu, sich zwischen die Innenverteidiger Jordan Torunarigha und Dedryck Boyata fallen zu lassen, um den Spielaufbau zu unterstützen. Wegen der Mainzer Mannorientierung wurde das zur Sisyphusarbeit. Selten gelang es dem Trio um Stark, Lucas Tousart und Matteo Guendouzi einzusetzen, die den Ball über das Mittelfeld in die gefährlichen Zonen befördern sollten. Denn die Mainzer Pierre Kunde und Kevin Stöger standen den Herthanern buchstäblich auf den Füßen und zwangen die Alte Dame so, auf die Flügel auszuweichen. Obwohl die Außenverteidiger Marvin Plattenhardt und Deyovaisio Zeefuik sehr weit das Feld hoch rückten, um die Flügelstürmer Javairo Dilrosun und Matheus Cunha zu unterstützen, gelangen Hertha keine Durchbrüche. Gerade Topscorer Cunha war komplett abgemeldet. Seine Aufstellung weit vorne auf dem Flügel beraubte den Brasilianer seiner größten Stärken: Ihm fehlte der Platz für seine linienbrechenden Dribblings und seine tiefen Pässe.

Herthas Offensive ist abhängig von Einzelaktionen

So ist es etwas verwunderlich, dass Herthas harmloses Flügelspiel wohl Teil des Match-Plans war. Denn Stark lobt: "Wir wollten Mainz durch Seitenwechsel ins Laufen bringen." Das sei gut gelungen. Die Statistik widerlegt ihn. Denn am Ende liefen die Mainzer rund 117 Kilometer - genau wie Hertha, obwohl die Alte Dame insgesamt 63 Prozent Ballbesitz hatte. Offensichtlich mussten die Gäste keinen übermäßigen Aufwand betreiben, um Hertha zu stoppen. Stürmer Krysztof Piatek kommentierte im TV-Interview entschuldigend: "Ihre fünf Verteidiger waren zu viel, um Chancen zu kreieren." Nachdem er im Derby gegen Union mit seinem Doppelpack zum Matchwinner wurde, hoffte der Pole auf eine Wiederholung im nächsten Heimspiel. "Wir haben heute zwei Punkte verloren", schimpfte er. Denn Hertha hätten die Lösungen im letzten Drittel gefehlt, ergänzte Stark. Erneut zeigten sich einige Schwächen, die Herthas Offensivabteilung bisher durch die Saison begleiten. Der Mannschaft fehlten die Ideen, tiefstehende Gegner zu überspielen. Zu häufig mussten sich Labbadias Spieler auf ihre individuelle Klasse verlassen, um gefährlich zu werden. Das Mainzer Gegenmittel war eine Fünferkette, die von drei sehr konzentrierten Mittelfeldspielern unterstützt wurde. Cunha war abgemeldet, die Ballkontakte des Strafraumstürmers Piatek in der Box konnte man an einer Hand abzählen und das Tempo des eingewechselten Dodi Lukebakio blieb gegen die tiefstehenden Verteidiger wirkungslos. Keeper Alexander Schwolow fordert nach der Partie schnelleres Spiel, häufigere Rochaden und mehr Tiefenläufe: "So war das zu statisch." Piatek wird noch deutlicher: "Wir müssen besser kooperieren, so können gar keine Chancen für die Stürmer entstehen."

Trainer Bruno Labbadia muss offenbar seine Taktik überdenken. | Bild: imago images/O.Behrendt)

Hertha BSC bleibt ein Team in der Entwicklung

Labbadia weiß das. Zwar hätte man das Spiel gerne gewonnen, sagt er, "aber dafür haben wir zu wenige Lösungen gehabt." Zusätzlich zum Zusammenspiel seiner Einzelkönner sollten in den kommenden Wochen auch die Offensivstandards auf dem Trainingsplan stehen. Bisher erzielte Hertha erst zwei Tore nach ruhenden Bällen. Auch am Dienstag prallten Ecken und Freistöße an den Mainzern ab. "Dann wird es schwer ein Tor zu machen", kommentiert Stark ironisch. Weil der Alten Dame zusätzlich selbst in den beiden einzigen vielversprechenden Umschaltmomenten die Zielstrebigkeit fehlte, steht am Ende die etwas peinliche Statistik eines Spiels ohne Schuss aufs Tor. Niklas Stark brachte Herthas Abend auf den Punkt: "Ich muss zugeben, dass das blöd klingt."

Fußball Bundesliga Bundesliga Dienstag, 15.Dezember, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:3 (3:1) Dienstag, 15.Dezember, 20.30 Uhr Hertha BSC - FSV Mainz 05 0:0 Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:2 (1:1) VfB Stuttgart - Union Berlin 2:2 (0:1) Mittwoch, 16.Dezember, 18.30 Uhr FC Schalke 04 - SC Freiburg -:- (-:-) Mittwoch, 16.Dezember, 20.30 Uhr Bayern München - VfL Wolfsburg -:- (-:-) 1899 Hoffenheim - RB Leipzig -:- (-:-) 1.FC Köln - Bayer Leverkusen -:- (-:-) Arminia Bielefeld - FC Augsburg -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Bayer Leverkusen 11 7 4 0 23:10 +13 25 2. Bayern München 11 7 3 1 35:17 +18 24 3. RB Leipzig 11 7 3 1 23:9 +14 24 4. Borussia Dortmund 12 7 1 4 25:16 +9 22 5. VfL Wolfsburg 11 5 6 0 18:11 +7 21 6. Union Berlin 12 4 6 2 25:17 +8 18 7. VfB Stuttgart 12 4 6 2 26:19 +7 18 8. Borussia Mönchengladbach 12 4 6 2 23:20 +3 18 9. Eintracht Frankfurt 12 2 8 2 19:22 -3 14 10. Hertha BSC 12 3 4 5 19:20 -1 13 11. FC Augsburg 11 3 4 4 14:17 -3 13 12. 1899 Hoffenheim 11 3 3 5 19:21 -2 12 13. Werder Bremen 12 2 5 5 15:21 -6 11 14. SC Freiburg 11 2 5 4 14:22 -8 11 15. 1.FC Köln 11 2 4 5 13:17 -4 10 16. Arminia Bielefeld 11 2 1 8 8:22 -14 7 17. FSV Mainz 05 12 1 3 8 12:25 -13 6 18. FC Schalke 04 11 0 4 7 8:33 -25 4 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)