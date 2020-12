Vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) wurden in der Nacht zu Dienstag in allen zwölf Berliner Bezirken Hertha-Fähnchen platziert - insgesamt soll es sich um eine "fünfstellige Anzahl" handeln. Etwa 100 Helfer hätten mehrere 10.000 blau-weiße Fahnen aufgestellt, sagte Herthas Medien-Chef Marcus Jung.

Die Vereinsfahnen wehten unter anderem am Mehringdamm, in der Schloßstraße in Steglitz, am Messegelände und in der Nähe des Bahnhofs Zoo, aber auch in den östlichen Bezirken auf vermeintlichem Union-Territorium. "Wir wollen die ganze Stadt für uns gewinnen", so Jung.

Die Aktion lief unter dem Motto "Wo die Fahnen blau-weiß weh'n" und wurde von den Hertha-Fans in den sozialen Medien begeistert aufgenommen, während der rot-weiße Teil der Hauptstadt die Aktion eher süffisant kommentierte.