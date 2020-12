Die Konkurrenz belebt das Geschäft: In der Abwehr muss Neuzugang Omar Alderete nach Wochen in der Startelf plötzlich zusehen, vorne sammelt Javairo Dilrosun mit Tempo und Torbeteiligungen endlich Argumente.

Luxus bei Hertha: Abgesehen von Mittelstürmer Jhon Cordoba sind alle Stammspieler einsatzbereit. Nach seiner Gelbsperre ist Top-Torjäger Matheus Cunha zurück. Auch in der Innenverteidigung kann Trainer Labbadia, wie schon in den letzten beiden Wochen, wieder auf sein Wunsch-Duo Jordan Torunarigha und Dedryck Boyata setzen.

Fünf Punkte aus den vergangenen drei Spielen. Darunter der Derbysieg gegen Union und je ein Unentschieden gegen Überraschungstabellenführer Leverkusen und die Champions League-Überflieger aus Mönchengladbach. Hertha hat sich stabilisiert.

Im November noch standen die Blau-Weißen nach katastrophalen Auftritten und enttäuschenden Ergebnissen direkt vor den Abstiegsplätzen. Mittlerweile hat Hertha einen soliden Mittelfeldplatz ergattert, mit fünf Punkten Rückstand auf das internationale Geschäft und fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. Die Mannschaft wächst zusammen und könnte in den verbleibenden Spielen gegen Mainz (17.) und Freiburg (14.) für versöhnliche Weihnachten sorgen. Trainer Labbadia ist angetan: "Wir sehen jeden Tag eine Entwicklung. Jetzt auch in Punkten. Ich spüre in der Mannschaft, dass sie diesen Weg weitergehen will."