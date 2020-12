Die Bundesliga-Rückrunde beginnt für Hertha BSC am 23. Januar zur Topspiel-Zeit: Das Team von Trainer Bruno Labbadia empfängt am Samstagabend um 18:30 Uhr Werder Bremen im Olympiastadion. Das geht aus den Ansetzungen für die Spieltage 16 bis 18 hervor, die die Deutschen Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlicht hat.

Neben dem Rückrunden-Auftakt wurden damit auch noch die letzten beiden Spieltage der Hinrunde terminiert. An diesen tritt Hertha am Samstag, 16. Januar, um 15:30 Uhr beim 1. FC Köln an und ist drei Tage später unter der Woche am Dienstagabend um 20:30 Uhr zu Hause gegen die TSG Hoffenheim gefordert.

Auch Stadtrivale 1. FC Union hat - bedingt durch die englische Woche - an den Spieltagen 16, 17 und 18 gleich zwei späte Spiele: Die Köpenicker empfangen am Freitagabend, 15. Januar, um 20:30 Uhr Bayer Leverkusen, spielen mittwochs zur selben Zeit bei RB Leipzig und müssen am 23. Januar um 15:30 Uhr beim FC Augsburg ran.