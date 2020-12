Weil der Spielplan in der Fußball-Bundesliga wegen der Corona-Pandemie besonders eng ist, sind Hertha BSC und der 1. FC Union bereits am Montag wieder ins Training zurückgekehrt. Schon am kommenden Samstag kämpfen beide Teams wieder um Punkte. Union ist um 15:30 Uhr in Bremen zu Gast, Hertha empfängt ab 18:30 Uhr den kriselnden FC Schalke 04.