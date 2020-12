Dario Urbanski Archivvideo: zibb | 11.11.2013 | Rainer Unruh und Christoph Hampe | Bild: Dario Urbanski

Warum es Unions Alte Försterei ein zweites Mal gibt - Eisern Südafrika

09.12.20 | 10:59 Uhr

Der 1. FC Union Berlin ist anders als andere Bundesligisten. Dass es längst eine inoffizielle Zweigstelle in Südafrika gibt, passt da gut ins Bild. Auch, weil es in Lategansvlei um viel mehr geht als nur Fußball. Von Ilja Behnisch

Nina Hagen hat Unrecht. "Es kann nur einen geben, Eisern Union", heißt es in ihrer Hymne zu Ehren des 1. FC Union aus dem Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick. Und dann das, in 9.595 Kilometern Luftlinie Entfernung: das Stadion an der Alten Försterei 2, Heimstätte des 1. FC Union Lategansvlei, Südafrika. Hat aber natürlich doch alles seine Richtigkeit und Nina Hagen spielen sie hier auch. Denn der 1. FC Union Lategansvlei ist das Projekt von Union-Fans und kein Konkurrent, sondern eine Hommage. Ins Leben gerufen von Dario Urbanski und seiner Frau Carmen. Die machten 1993 erstmals Urlaub in Südafrika, verliebten sich ins Land - und wanderten ein Jahr später aus. Eine Straußenfarm samt Gästehaus betreiben sie [straussennest.net]. Und doch so viel mehr inzwischen. Denn 2010 kam nicht nur die Weltmeisterschaft nach Südafrika, sondern der Fußball nach Lategansvlei, ein 380-Seelen-Dorf rund fünf Stunden östlich von Kapstadt.

Unterstützung aus Köpenick

Die Kinder, so erzählt es Dario Urbanski im Gespräch mit rbb|24, wollten nun auch Fußball spielen, spielten anfangs auf einer Dorfstraße, die eine Schotterpiste war. Das gefiel weder den Autofahrern noch den Kindern oder deren Eltern, also musste ein Fußballplatz her. Urbanskis Vater, ebenfalls ausgewandert, stellte ein Stück seiner benachbarten Farm zur Verfügung. Eine "übelste Stein-Oase" sei das gewesen, so Urbanksi. Doch wenn Unioner eines können, dann anpacken. Ob das Stadion an der Alten Försterei nun eine "2" als Zusatz trägt oder nicht. Und die Union-Familie hält auch bis nach Südafrika zusammen. Logistisch, finanziell und ganz handfest. Andora etwa, Unions inoffizieller Vereinskünstler, unterstützte den inoffiziellen Ableger seines Herzensvereins nicht nur finanziell, sondern auch mit seiner ganz eigenen Eckfahne (siehe Titelbild), die auch das Stadion in Köpenick schmückt. "Eiserner V.I.R.U.S. e.V." [eisern-virus.de], eine Interessenvertretung von Union-Fans, unterstützt Urbanski nicht nur logistisch, sondern mit Spendensammlungen und dem Verkauf von Dauerkarten für das Stadion an der Alten Försterei 2 auch finanziell.

Highlights aus Wladiwostok

19,66 Euro kostet so eine Dauerkarte, in Anlehnung an das Gründungsjahr von Union. Das Geld werde dringend benötigt, so Urbanski, "um Reparaturen zu machen, die Stromkosten zu zahlen, Auswärtsfahrten zu machen." Auch wenn die vier Mannschaften des Vereins (eine Herren-, eine Damen-, zwei Jugendmannschaften) nicht in Ligen antreten, sondern ausschließlich Freundschaftsspiele absolvieren oder zu Turnieren reisen. 200 bis 250 Euro im Monat bräuchten sie. "Lächerlich" sei das für jeden Verein in Deutschland, so Urbanski, "da würde dir keiner den Rasen für schneiden". Aber das Geld brauche es eben, auch, um abends mal ein Flutlichtspiel zu machen, denn "das musst du bringen, das ist das Highlight hier." Wer Urbanski reden hört, versteht, welche Kraft der Fußball hat. Aber der Mann mit der positiv-ansteckenden Ader erklärt es selbst doch noch am besten, wenn er von der Kombination aus Fußballplatz und Gästehaus erzählt: "Da kommen Leute aus der ganzen Welt. Wir hatten Amerikaner gehabt im März, eine Schülergruppe, die haben gegen unsere Kinder gespielt, das war ein 5:5, ein richtig guter Fight. Und zum Schluss lagen sich alle in den Armen." Oder: "Hier kommen Leute aus Wladiwostok her und man spielt Fußball. Das ist so geil."

Seit 2014 dank Spendengeldern in Südafrika unterwegs: Ein "eiserner" Schulbus.

Veranstaltungen und Arbeitsmöglichkeiten

Doch Urbanski hat noch mehr zu bieten und will noch mehr. Der Platz, das Stadion samt Tribüne und Flutlicht steht längst. Jetzt gerade seien sie dabei, "Umkleide-Kabinen zu bauen. Auf die Dächer kommt dann eine Bühne." Denn, so Urbanski, "jetzt wollen wir auch noch kulturelles Zentrum werden." Ein Country-Konzert mit mehr als 1.200 Gästen haben sie schon gestemmt, ebenso ein Gospel-Konzert, das parallel im Lokalradio übertragen wurde. Es gibt Freilicht-Kino und eine Weihnachts-Veranstaltung. Unioner eben. Volleyball könne man inzwischen spielen, sagt Urbanski, und dann gebe es noch ein Näh-Zentrum mit Platz für 25 Frauen. Angeleitet von versierten Lehrerinnen können diese dort ihre eigenen Produkte herstellen und anschließend verkaufen.

Privatspende von Union-Präsident Dirk Zingler

Es geht eben nicht nur um den Spaß am Spiel, sondern auch um soziale Verantwortung. "Wenn die Fußball-Training haben oder ein Spiel oder eine Auswärtsfahrt, dann bauen die auch keine Scheiße, dann sind die sinnvoll beschäftigt. Wir wollen keine Afrika-Meisterschaften gewinnen, sondern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten." Der Verein, von dem Urbanski in den vergangenen zwölf, 13 Jahren kein Livespiel mehr im Stream verpasst hat, hält sich bei der inoffiziellen Zweigstelle übrigens ganz bewusst raus. Zwar hat Unions-Präsident Dirk Zingler als Privatspende einen Rasenschneider beigesteuert und auch ein Satz Trikots ist mal in der Post. Ansonsten aber wolle sich der Bundesligist zurückhalten. "Es kümmert sich der V.I.R.U.S., und das machen die richtig, richtig geil."

Wo ein Stadion an der Alten Försterei ist, ist ein Weihnachtssingen nicht weit. | Bild: Dario Urbanski

Die Gäste bleiben aus

Und weil Dario Urbanski nie um eine Antwort verlegen ist, zögert er auch nicht lange, wenn es um Sorgen und Wünsche geht. Denn, klar, Corona setze ihnen zu. Sie könnten zwar spielen, denn in Südafrika sind Veranstaltungen bis 50 Personen erlaubt. Aber die Gäste aus aller Welt bleiben aus. Und damit das Geld. So sind sie derzeit vor allem auf Spenden angewiesen. Womit sich auch der größte Wunsch der Exil-Unioner schnell erklärt: "Irgendwie die Bühne finanziert kriegen. Und dann zwei Großereignisse organisiert kriegen, denn dann stehen wir auf eigenen Füßen." Unabhängig sein wollen sie. Unioner eben. Ob in Köpenick oder Südafrika. Wo sie im Stadion an der Alten Försterei 2 und Nina Hagen spielen. Und wo es natürlich auch die berühmte Bratwurst gibt. "Aber 1:1 …", sagt Dario Urbanski. "Das riechst Du schon, wenn Du über den Platz kommst." Um dann doch noch anzufügen: "Aber unser Renner hier sind Hamburger."

Sendung: rbb UM6, 09.12.2020, 18:15 Uhr