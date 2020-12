Union bestätigte auch beim 2:1-Erfolg über Borussia Dortmund etwas, dass das Team schon die ganze Saison stark macht: Ausfälle, Verletzungen und neuerdings auch Auswechslungen werden entspannt und selbstverständlich ersetzt und weggesteckt. Standard-Spezialist und Kapitän Christopher Trimmel servierte die Vorlage zum 1:0 von Taiwo Awoniyi und wurde später ausgewechselt - seinen Job übernahm standardmäßig ein anderer, in dem Fall Cedric Teuchert. Dessen Ecke nickte Friedrich, zwar relativ unbewacht, aber doch entschlossen zum 2:1 ein. Schon das vierte Tor für den Innenverteidiger, der aktuell in bestechender Form ist.

Nur weil Drittliga-Konkurrent 1860 München vor dreieinhalb Jahren keine Lizenz bekam, blieb Paderborn doch drin und startete durch. Aktuell ist der SCP in der Zweiten Liga beheimatet, wird im Mittelfeld der Tabelle überwintern und will am Dienstagabend mit Union "eine Mannschaft, die uns enteilt ist, für diesen Moment schlagen", so Baumgart. "Wir haben eine gute Geschwindigkeit und eine sehr gute Mentalität. Das wird ein richtig geiler Fight!"

… war in der vergangenen Spielzeit selbst noch Bundesligist. Der von Ex-Union-Profi Steffen Baumgart trainierte SC Paderborn stieg ausgerechnet nach einer Niederlage im Stadion An der Alten Försterei ab, die Eisernen machten zeitgleich den Klassenerhalt klar. "Union hat investiert, Geld ausgegeben - im Unterschied zu uns", sagt Baumgart heute, gewohnt selbstreflektiert - mit Blick auf jene Saison. Der 48-Jährige ist seit April 2017 Coach der Ostwestfalen, ist in der Zeit mit dem Klub drei Mal auf und - streng genommen - zwei Mal abgestiegen.

… kann nur Steffen Baumgart sein. Er hat für den 1. FC Union gekickt, ist bis heute Mitglied, trägt den Verein im Herzen, wohnt mit der Familie in Köpenick - und bleibt entsprechend nach dem Duell gegen die Eisernen gleich in der Hauptstadt. „Am 23. wird’s wichtig sein, noch einen Baum zu kriegen“, kündigt „Baumi“, wie sie ihn bis heute in Berlin nennen, trocken an. „Aber dass ich mich darauf freue, dass ich da gerne bin, dass ich da zu Hause bin, dass es für mich schon ne super Sache ist, dass kann sich, glaube ich jeder vorstellen.“

Endlich! Ein Heimspiel im Pokal! Nach über sieben Jahren mal wieder… und ausgerechnet dieses Mal bleibt das Stadion An der Alten Försterei leer. ZITAT Kleiner Funfact am Rande: Der letzte Heimsieg in diesem Wettbewerb gelang tatsächlich nach der historischen Spielzeit 2000/01, als der 1. FC Union bis ins Pokalfinale marschierte und schlussendlich im Berliner Olympiastadion mit 0:2 gegen den FC Schalke 04 verlor. Am 26. August 2001 erzielte Kostadin Vidolov per Elfmeter das 1:0 gegen den MSV Duisburg - lang ist’s her.