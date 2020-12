Bild: imago images / Contrast

Interview | Ex-Energie-Spieler Timo Rost - "Man hat auf die falschen Pferde gesetzt"

19.12.20 | 13:18 Uhr

Timo Rost lief fast acht Jahre für den FC Energie Cottbus in der 1. und 2. Bundesliga auf. Wie damals der Ruf seines Teams war und über die möglichen Gründe des Niedergangs erzählt der 42-jährige Fußball-Trainer exklusiv im rbb|24-Interview.

rbb|24: Timo Rost, fast acht Jahre lang haben Sie bei Energie Cottbus in der 1. und 2. Bundesliga gespielt. Haben Aufstiege gefeiert und Abstiege verkraften müssen. Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an die Zeit in der Lausitz? Timo Rost: Ich habe viele schöne Erinnerungen, vor allem natürlich der Aufstieg in die Bundesliga und die Derbys gegen Hertha BSC und Hansa Rostock. Es waren wirklich sehr viele schöne Momente dabei. Vor allem aber auch, wie der Verein in diesen Jahren eine Identität und einen Wiedererkennungswert entwickelt hat. Ein Teil davon gewesen sein zu dürfen, war toll.

Können Sie die damalige Entwicklung des Vereins umreißen? Mit Eduard Geyer hatten wir einen Trainer mit einer enormen Authentizität, der durch seine Art und Weise - zusammen mit Klaus Stabach und Dieter Krein - für eine absolute Geradlinigkeit im Verein gesorgt hat. Auch die Spieler, die damals dabei waren wie Tomislav Piplica, Vragel da Silva, Sergiu Radu, Vlad Munteanu, Kevin McKenna oder auch Gregg Berhalter, waren Typen, mit denen sich die Fans identifizieren konnten. Dieses Zusammenspiel zwischen Fans, Mannschaft, Trainer und Vereinsführung hat dafür gesorgt, dass wir mit wenigen Mitteln extrem viel erreicht haben. Als später Petrik Sander als Trainer von Eduard Geyer übernommen hat, setzte sich das fort. Das war schon cool.

Mittlerweile ist Energie im Mittelmaß der Regionalliga angekommen ... ... ja, leider ...

... und der Verein kommt nicht zur Ruhe. In dem letzten Tagen hat der sportliche Leiter das Handtuch geworfen, der Klub-Präsident wurde ausgetauscht. Was denken Sie inzwischen, wenn Sie nach Cottbus schauen? Ich habe noch sehr viele Freunde und Bekannte in Cottbus. Deswegen bekomme ich noch immer viel mit. Es ist einfach schade, dass man das, was man sich damals aufgebaut hat, so leichtfertig wegschmeißt. Eine Zeit lang waren wir die einzige Ostmannschaft in der Bundesliga und das Aushängeschild des Ostens.

Woran liegt es, dass es in den vergangenen zehn Jahren den Bach runter ging? Ich glaube, das hängt immer auch mit den handelnden Personen zusammen. Erfolgreiche Mannschaften haben einen klaren Wiedererkennungswert. Ich kann mich daran erinnern, dass auf unserem Mannschaftsbus "Fight Club" stand. Der FC Bayern, der HSV, der VfB Stuttgart sind so ungern nach Cottbus gefahren, weil sie wussten, dass es sehr schwer wird, gegen uns zu gewinnen. Alle wussten, dass unser Stadion zwar "Stadion der Freundschaft" heißt, es aber weh tut, wenn man dahin fährt. Was ich damit sagen will: Es war immer unangenehm, gegen Energie Cottbus, gegen den "Fight Club", gegen das "Gallische Dorf" zu spielen. Wir hatten Werte wie Kampf, Mentalität, "Gras fressen" und dann kam erst Fußball spielen. Dann kam aber eine Zeit, in der Trainer verpflichtet wurden, die zu dieser Mentalität nicht gepasst haben. Das sieht man an der Entwicklung der letzten Jahre.

Vita Timo Rost imago images/Contrast - geboren am 29. August 1978 in Lauf an der Pegnitz - Position: Mittelfeld - 1996-1998 1. FC Nürnberg - 1998-2000 VfB Stuttgart - 2000-2001 FK Austria Wien - 2002-2009 FC Energie Cottbus - 2010-2012 RB Leipzig - 2013-2014 FC Amberg

Sie haben in ihrer Spielerkarriere auch Krisenzeiten in Ihren Vereinen mitgemacht. Inwiefern wirkt sich dies auf die Mannschaft aus? Beeinflusst die Unruhe auch das sportliche Geschehen? Zu 100 Prozent. Es kann mir kein Spieler erzählen, dass das, was drumherum passiert, nicht an die Mannschaft rankommt oder den ein oder anderen Spieler belastet. Du brauchst eine Vereinsführung mit einem klaren Plan, die Spieler und Trainer verpflichtet, die auch zum Verein passen. Es passt nicht jeder Trainer zu Energie Cottbus, es passt auch nicht jeder Spieler zu Energie Cottbus. Und wenn ich sehe, wie mit den ehemaligen Spielern umgegangen wurde. Steffen Baumgart hat Paderbon in die Bundesliga geführt, Gregg Berhalter trainiert die Nationalmannschaft der USA, auch Petrik Sander hätte man zurückholen können. Das sind alles Leute, die wissen, wie man arbeiten muss, um mit Energie Cottbus erfolgreich zu sein. Die wurden aber alle weggeschickt. Da muss ich ehrlich sagen: Man hat auf die falschen Pferde gesetzt.

Im September hat Dirk Lottner als Trainer der Cottbuser übernommen. Seitdem ist die Mannschaft sportlich einigermaßen stabil. Hat er das Zeug, Energie zurück in die Spur zu bringen? Ich hoffe es und drücke die Daumen, dass der Verein Ruhe rein bekommt und wieder das nötige Händchen beweist, was Spielerakquise betrifft. Damit wieder eine Mannschaft und ein Stil geformt werden kann, der zu Energie Cottbus passt. Hacke, Spitze und Schönspielerei - das ist nicht Energie Cottbus. Über den Kampf zum Spiel war die Devise, die uns jahrelang stark gemacht hat.

Aktuell coachen Sie den bayrischen Regionalligisten Spielvereinigung Bayreuth. Könnten Sie sich irgendwann auch eine Rückkehr in die Lausitz als Trainer vorstellen? Cottbus ist immer ein Verein, mit dem ich mich auseinandersetzen würde, wenn denn alles passt. Mein Sohn ist in der Stadt geboren, ich bin nach wie vor Rekordspieler dort, was die Bundesligaeinsätze betrifft, war jahrelang Kapitän, habe immer noch viele Freunde in der Lausitz. Ob ich dann zusagen würde, steht auf einem anderen Blatt, aber anhören und zusammensetzen auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Lukas Scheid. Dieser Text ist eine redigierte Fassung.