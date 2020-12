Matthias Auth ist nicht mehr Präsident von Energie Cottbus. Das gab der Verein am Montagabend bekannt. "Bei einer außerordentlichen Sitzung zwischen Präsidium und Verwaltungsrat haben sich die beteiligten Personen am Montagabend darauf verständigt, dass der bisherige Präsident Matthias Auth und Vizepräsident Axel Harnath mit sofortiger Wirkung nicht mehr dem Präsidium des Vereins angehören", heißt es in einer Mitteilung. "Präsidiumsmitglied Georg Kapplinghaus stellte sein Amt zur Verfügung."